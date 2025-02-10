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DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели ИИ для разработчиков - РИА Новости, 10.02.2025
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17:42 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/deepseek-1998468701.html
DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели ИИ для разработчиков
DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели ИИ для разработчиков - РИА Новости, 10.02.2025
DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели ИИ для разработчиков
Основанная в Китае компания DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели искусственного интеллекта (ИИ) через интерфейс прикладного программирования (API),... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:42:00+03:00
2025-02-10T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Основанная в Китае компания DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели искусственного интеллекта (ИИ) через интерфейс прикладного программирования (API), это стало первым повышением цен с тех пор, как фирма привлекла мировое внимание, следует из информации, опубликованной на официальном сайте организации. До повышения цена за миллион входных токенов - минимальных единиц текста, которые ИИ может обработать - составляла 0,14 доллара, а за миллион выходных токенов - 0,27 доллара. Теперь, согласно информации, опубликованной на официальном сайте DeepSeek, разработчики, которые используют API, будут платить по 0,27 доллара за отправку миллиона токенов модели и по 1,1 доллара за то, что модель генерирует миллион токенов в ответ. "Даже после повышения цены доступ к DeepSeek к API остается значительно дешевле, чем у OpenAI и Anthropic, которые берут 10 и 15 долларов США за миллион токенов на GPT-4o (базовая и универсальная модель в ChatGPT - ред.) и Claude 3.5 Sonnet (большая языковая модель - ред.) соответственно", - сообщает гонконгская газета South China Morning Post в понедельник. Издание отмечает, что цены повысились 9 февраля после того, как на прошлой неделе DeepSeek в срочном порядке запретила пользователям пополнять счета, чтобы использовать API. Тогда компания сослалась на "нехватку ресурсов сервера", так как ей с трудом удавалось справиться с чрезмерным спросом. DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
https://ria.ru/20250207/deepseek-1997874398.html
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РИА Новости
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технологии, китай, сша, великобритания, nasdaq, в мире
Технологии, Китай, США, Великобритания, Nasdaq, В мире
DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели ИИ для разработчиков

DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели ИИ через API для разработчиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Основанная в Китае компания DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели искусственного интеллекта (ИИ) через интерфейс прикладного программирования (API), это стало первым повышением цен с тех пор, как фирма привлекла мировое внимание, следует из информации, опубликованной на официальном сайте организации.
До повышения цена за миллион входных токенов - минимальных единиц текста, которые ИИ может обработать - составляла 0,14 доллара, а за миллион выходных токенов - 0,27 доллара. Теперь, согласно информации, опубликованной на официальном сайте DeepSeek, разработчики, которые используют API, будут платить по 0,27 доллара за отправку миллиона токенов модели и по 1,1 доллара за то, что модель генерирует миллион токенов в ответ.
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
DeepSeek предупредила о распространении фейковых аккаунтов
7 февраля, 06:42
"Даже после повышения цены доступ к DeepSeek к API остается значительно дешевле, чем у OpenAI и Anthropic, которые берут 10 и 15 долларов США за миллион токенов на GPT-4o (базовая и универсальная модель в ChatGPT - ред.) и Claude 3.5 Sonnet (большая языковая модель - ред.) соответственно", - сообщает гонконгская газета South China Morning Post в понедельник.
Издание отмечает, что цены повысились 9 февраля после того, как на прошлой неделе DeepSeek в срочном порядке запретила пользователям пополнять счета, чтобы использовать API. Тогда компания сослалась на "нехватку ресурсов сервера", так как ей с трудом удавалось справиться с чрезмерным спросом.
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Конгрессе США предложили удалить DeepSeek с правительственных устройств
6 февраля, 13:58
DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5.
Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Россиян призвали не делиться с DeepSeek личными данными
5 февраля, 05:52
 
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