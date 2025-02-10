https://ria.ru/20250210/daniya-1998360342.html

Небензя: Дании велели держать рот на замке по заявлениям США о Гренландии

Небензя: Дании велели держать рот на замке по заявлениям США о Гренландии - РИА Новости, 10.02.2025

Небензя: Дании велели держать рот на замке по заявлениям США о Гренландии

Миссия Дании в ООН отмалчивается по вопросу заявлений властей США о планах купить Гренландию, "можно им только посочувствовать", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:47:00+03:00

2025-02-10T10:47:00+03:00

2025-02-10T10:47:00+03:00

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Миссия Дании в ООН отмалчивается по вопросу заявлений властей США о планах купить Гренландию, "можно им только посочувствовать", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "Датчане же вообще отмалчиваются, для них это явно крайне неудобный вопрос – ведь они пытаются на каждом углу клеймить "российский империализм", а по поводу американских заявлений им, видимо, велено держать "рот на замке". Можно только им посочувствовать. Вот что значит полная утрата суверенитета", – сказал он. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

https://ria.ru/20250201/frantsiya-1996696097.html

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в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп, василий небензя, оон