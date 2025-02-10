https://ria.ru/20250210/danija-1998382309.html

В Дании предложили купить у США Калифорнию

В Дании предложили купить у США Калифорнию - РИА Новости, 10.02.2025

В Дании предложили купить у США Калифорнию

Инициативная группа в Дании Denmarkification предложила купить у Штатов Калифорнию за триллион долларов на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:40:00+03:00

2025-02-10T12:40:00+03:00

2025-02-10T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Инициативная группа в Дании Denmarkification предложила купить у Штатов Калифорнию за триллион долларов на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, инициатива собрала уже почти 200 тысяч подписей, следует из предложения, размещенного на сайте группы. "Давайте купим Калифорнию у Трампа — следующее большое приключение Дании. <...> Калифорния могла бы стать нашей, и нам нужна ваша помощь, чтобы это произошло. <...> Будем честны — Трамп не самый большой поклонник Калифорнии. <...> Он враждовал с ее лидерами годами. Мы уверены, что он был бы готов отдать ее за правильную цену", — следует из инициативы Denmarkification, где один из ее разделов транслитерацией датскими буквами гласит "Сделаем Калифорнию снова великой". При этом данных о том, что это за инициативная группа и когда она была создана, на их сайте нет, как нет и другой информации, кроме самого текста предложения с интерактивными пунктами плана. Инициатива собрала уже 198,2 тысячи подписей, а стоимость "сделки", как отмечается, составит триллион долларов, собрать который предлагается путем краудфандинга — "всего по 200 тысяч датских крон" (27,8 тысячи долларов) с каждого датчанина. Среди преимуществ такой покупки для Дании группа выделяет изобилие солнечного света в Калифорнии, высокую технологичность штата и нескончаемые запасы авокадо-тостов, поскольку Калифорния выращивает 90% авокадо США — для Штатов же преимуществом "сделки" станет "пожизненный запас датских пирожных". Кроме того, группа обещает принести хюгге в Голливуд, велосипедные дорожки в Беверли-Хиллз и органический смёрребрёд на каждый угол. "Почему Трамп мог бы продать (Калифорнию. — Прим. ред.)? <...> Что касается воли граждан, ну давайте посмотрим на факты — когда это его останавливало? Если Трамп захочет продать Калифорнию, он продаст Калифорнию", — указано в инициативе. Как пишет Denmarkification, после "сделки" Диснейленд будет переименован в "Ганс Христиан Андерсенленд", а Микки-Маус будет одет в шлем викинга. Инициатор кампании Ксавье Дютуа сказал изданию Politico, что в качестве переговорщиков могли бы выступить руководители датской компании Lego, поскольку "работа с детьми, устраивающими истерики из-за пропавших кубиков, сделала их экспертами в переговорах".Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде объявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года республиканец назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Остров до 1953-го был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html

https://ria.ru/20250210/daniya-1998360342.html

https://ria.ru/20250114/respublikantsy-1993562238.html

https://ria.ru/20250205/germanija-1997551540.html

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в мире, технологии, калифорния, гренландия, сша, дональд трамп, микки маус, politico