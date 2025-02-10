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В БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа, заявил дипломат - РИА Новости, 10.02.2025
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18:08 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/briks-1998475985.html
В БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа, заявил дипломат
В БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа, заявил дипломат - РИА Новости, 10.02.2025
В БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа, заявил дипломат
Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:08:00+03:00
2025-02-10T18:08:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 10 фев - РИА Новости. Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. Сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если те создадут угрожающую доллару единую валюту. По словам Князева, угрозы лидера США не имели и не имеют под собой практической почвы - страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты. "Я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз. Те более, что они обращены против чего-то, чего не существует", - прокомментировал су-шерпа РФ реакцию в БРИКС на угрозы Трампа. Князев отметил, что доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а вовсе "не за счет угроз против тех, кто якобы может ему как-то навредить". "Может или не может это (создание единой валюты БРИКС - ред.) быть в будущем – это покажет жизнь. В какой-то отдаленной перспективе – почему бы и нет? Хотя в практическом плане и в ближайшей перспективе – вряд ли. И сейчас БРИКС не занимается созданием единой валюты", - подытожил дипломат.
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россия, сша, дональд трамп, брикс, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, БРИКС, В мире
В БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа, заявил дипломат

Посол Князев: никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз Трампа

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ДЖАКАРТА, 10 фев - РИА Новости. Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.
Сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если те создадут угрожающую доллару единую валюту. По словам Князева, угрозы лидера США не имели и не имеют под собой практической почвы - страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты.
"Я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз. Те более, что они обращены против чего-то, чего не существует", - прокомментировал су-шерпа РФ реакцию в БРИКС на угрозы Трампа.
Князев отметил, что доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а вовсе "не за счет угроз против тех, кто якобы может ему как-то навредить".
"Может или не может это (создание единой валюты БРИКС - ред.) быть в будущем – это покажет жизнь. В какой-то отдаленной перспективе – почему бы и нет? Хотя в практическом плане и в ближайшей перспективе – вряд ли. И сейчас БРИКС не занимается созданием единой валюты", - подытожил дипломат.
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РоссияСШАДональд ТрампБРИКСВ мире
 
 
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