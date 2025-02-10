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Су-шерпа России: в БРИКС не занимаются созданием единой валюты - РИА Новости, 10.02.2025
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17:50 10.02.2025 (обновлено: 18:00 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/briks-1998471038.html
Су-шерпа России: в БРИКС не занимаются созданием единой валюты
Су-шерпа России: в БРИКС не занимаются созданием единой валюты - РИА Новости, 10.02.2025
Су-шерпа России: в БРИКС не занимаются созданием единой валюты
БРИКС не занимается созданием единой валюты, из-за которой президент США Дональд Трамп ранее грозил странам-участницам стопроцентными пошлинами, заявил в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:50:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 10 фев - РИА Новости. БРИКС не занимается созданием единой валюты, из-за которой президент США Дональд Трамп ранее грозил странам-участницам стопроцентными пошлинами, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. Сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100% при попытке создать собственную валюту в качестве замены американского доллара в международной торговле. "Президент Трамп обещал ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС, если они введут единую валюту. Как уже сказал специальный представитель и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Сергеевич Песков, страны БРИКС в практическом плане не занимаются созданием единой общей валюты БРИКС. Это экономически не вполне реалистично", - отметил Князев. Он также подчеркнул, что для того, чтобы была единая валюта БРИКС, вначале нужно создать единый эмиссионный центр для всех стран БРИКС. "Это несколько трудно себе представить – как можно будет подвести под единый Центробанк все страны БРИКС и выпустить общую для всех валюту. Это означало бы унификацию экономических политик, унификацию эмиссионных механизмов. Это может быть задача на очень далекое будущее, но в данном случае об этом речь не идет", - пояснил собеседник агентства. По его словам, сейчас БРИКС сосредоточен на укреплении развития расчетов в национальных валютах и создании надежных механизмов трансграничных расчетов, "которые бы не были подвержены влиянию и проискам третьих стран".
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
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россия, сша, дональд трамп, брикс, экономика
Россия, США, Дональд Трамп, БРИКС, Экономика
Су-шерпа России: в БРИКС не занимаются созданием единой валюты

Су-шерпа Князев заявил, что страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ДЖАКАРТА, 10 фев - РИА Новости. БРИКС не занимается созданием единой валюты, из-за которой президент США Дональд Трамп ранее грозил странам-участницам стопроцентными пошлинами, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.
Сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100% при попытке создать собственную валюту в качестве замены американского доллара в международной торговле.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС
2 декабря 2024, 12:37
"Президент Трамп обещал ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС, если они введут единую валюту. Как уже сказал специальный представитель и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Сергеевич Песков, страны БРИКС в практическом плане не занимаются созданием единой общей валюты БРИКС. Это экономически не вполне реалистично", - отметил Князев.
Он также подчеркнул, что для того, чтобы была единая валюта БРИКС, вначале нужно создать единый эмиссионный центр для всех стран БРИКС.
"Это несколько трудно себе представить – как можно будет подвести под единый Центробанк все страны БРИКС и выпустить общую для всех валюту. Это означало бы унификацию экономических политик, унификацию эмиссионных механизмов. Это может быть задача на очень далекое будущее, но в данном случае об этом речь не идет", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, сейчас БРИКС сосредоточен на укреплении развития расчетов в национальных валютах и создании надежных механизмов трансграничных расчетов, "которые бы не были подвержены влиянию и проискам третьих стран".
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Страны БРИКС могут пытаться уйти от доллара, заявил глава Минфина США
6 февраля, 00:29
 
РоссияСШАДональд ТрампБРИКСЭкономика
 
 
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