https://ria.ru/20250210/bpla-1998351059.html
В Курской области при сбросе БПЛА ВСУ пострадала женщина
В Курской области при сбросе БПЛА ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 10.02.2025
В Курской области при сбросе БПЛА ВСУ пострадала женщина
Жительница Большесолдатского района Курской области пострадала из-за сброса украинского БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T10:04:00+03:00
2025-02-10T10:04:00+03:00
2025-02-10T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
большесолдатский район
александр хинштейн
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
КУРСК, 10 фев — РИА Новости. Жительница Большесолдатского района Курской области пострадала из-за сброса украинского БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Непрекращающаяся череда преступлений украинских нацистов. Ночью в результате сброса БПЛА пострадала 33-летняя жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Она получила осколочные ранения средней тяжести. Наши военные доставили женщину в областную клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь", — написал он. Хинштейн добавил, что по его поручению в больницу выехала врио министра здравоохранения Екатерина Письменная. "Угрозы для жизни нет. Врачи сделают все возможное, чтобы скорее поставить человека на ноги", — пояснил врио главы региона. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли уже более 55 тысяч военных. Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250209/vsu-1998257287.html
https://ria.ru/20250202/zhitel-1996931169.html
https://ria.ru/20250209/vojska-1998254377.html
россия
курская область
большесолдатский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, большесолдатский район, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Большесолдатский район, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области при сбросе БПЛА ВСУ пострадала женщина
Хинштейн: жительница Курской области получила осколочные ранения при сбросе БПЛА