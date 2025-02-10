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В Курской области при сбросе БПЛА ВСУ пострадала женщина

В Курской области при сбросе БПЛА ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 10.02.2025

В Курской области при сбросе БПЛА ВСУ пострадала женщина

Жительница Большесолдатского района Курской области пострадала из-за сброса украинского БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:04:00+03:00

2025-02-10T10:04:00+03:00

2025-02-10T10:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

большесолдатский район

александр хинштейн

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 10 фев — РИА Новости. Жительница Большесолдатского района Курской области пострадала из-за сброса украинского БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Непрекращающаяся череда преступлений украинских нацистов. Ночью в результате сброса БПЛА пострадала 33-летняя жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Она получила осколочные ранения средней тяжести. Наши военные доставили женщину в областную клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь", — написал он. Хинштейн добавил, что по его поручению в больницу выехала врио министра здравоохранения Екатерина Письменная. "Угрозы для жизни нет. Врачи сделают все возможное, чтобы скорее поставить человека на ноги", — пояснил врио главы региона. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли уже более 55 тысяч военных. Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250209/vsu-1998257287.html

https://ria.ru/20250202/zhitel-1996931169.html

https://ria.ru/20250209/vojska-1998254377.html

россия

курская область

большесолдатский район

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россия, курская область, большесолдатский район, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины