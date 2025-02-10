https://ria.ru/20250210/bogdan-1998447579.html

Летчик-испытатель рассказал о пилотировании Су-57

Летчик-испытатель рассказал о пилотировании Су-57 - РИА Новости, 10.02.2025

Летчик-испытатель рассказал о пилотировании Су-57

Пилотирование новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 не вызывает никаких проблем, рассказал РИА Новости на полях выставки РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:16:00+03:00

2025-02-10T16:16:00+03:00

2025-02-10T17:31:00+03:00

безопасность

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БАНГАЛОР (Индия), 10 фев — РИА Новости. Пилотирование новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 не вызывает никаких проблем, рассказал РИА Новости на полях выставки Aero India 2025 заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. "На этих машинах — с точки зрения пилотирования — проблем вообще никаких нет. Особенность суховских самолетов заключается в том, что они достаточно большие и особенность только на посадке — как летчик видит высоту выравнивания. Если он летает на больших самолетах, то пересесть на этот вообще проблем нет", — сказал Богдан. По его словам, при освоении различных видов вооружения необходима определенная работа, словно на компьютере — как включать один режим, выходить из другого."Для этого существуют специальные процедурные классы, где эти навыки остаточно легко отрабатываются, есть специальные методики", — добавил летчик. Как подчеркнул Богдан, самолеты с управляемым вектором тяги, коим является Су-57, дают много возможностей и очень безопасны. "Помимо того, что тут демонстрируется — что самолет может на месте вращаться, крутиться, парить, — основное качество управляемого вектора то, что самолет практически не имеет критических режимов с точки зрения устойчивости управляемости. Строевому летчику при всем желании очень тяжело загнать самолет в такой режим, в котором он потеряет управляемость. Даже если он отвлекся на выполнение боевой задачи, работая с комплексом вооружения, ему достаточно бросить управление — самолет сам сойдет с опасного режима и уйдет из критичной ситуации", — пояснил он.Истребитель Су-57Э представлен в Индии впервые и вызвал неподдельный интерес. Гости выставки, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривают российскую машину, представленные рядом с ней ракеты и делают фотографии на их фоне. Много публики пришло и на тренировочные полеты истребителя.

https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html

https://ria.ru/20241114/su-57-1983803791.html

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Полет истребителя Су-57Э на выставке в Индии "Ростех" опубликовал видео полета истребителя Су-57Э на выставке в Индии. Летчик Сергей Богдан, который управляет самолетом, рассказал РИА Новости, что с точки зрения пилотирования нет никаких проблем: Су-57 практически не имеет критических режимов. 2025-02-10T16:16 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, индия, су-57, су-57э