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Летчик-испытатель рассказал о пилотировании Су-57 - РИА Новости, 10.02.2025
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16:16 10.02.2025 (обновлено: 17:31 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/bogdan-1998447579.html
Летчик-испытатель рассказал о пилотировании Су-57
Летчик-испытатель рассказал о пилотировании Су-57 - РИА Новости, 10.02.2025
Летчик-испытатель рассказал о пилотировании Су-57
Пилотирование новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 не вызывает никаких проблем, рассказал РИА Новости на полях выставки РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:16:00+03:00
2025-02-10T17:31:00+03:00
безопасность
россия
индия
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БАНГАЛОР (Индия), 10 фев — РИА Новости. Пилотирование новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 не вызывает никаких проблем, рассказал РИА Новости на полях выставки Aero India 2025 заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. "На этих машинах — с точки зрения пилотирования — проблем вообще никаких нет. Особенность суховских самолетов заключается в том, что они достаточно большие и особенность только на посадке — как летчик видит высоту выравнивания. Если он летает на больших самолетах, то пересесть на этот вообще проблем нет", — сказал Богдан. По его словам, при освоении различных видов вооружения необходима определенная работа, словно на компьютере — как включать один режим, выходить из другого."Для этого существуют специальные процедурные классы, где эти навыки остаточно легко отрабатываются, есть специальные методики", — добавил летчик. Как подчеркнул Богдан, самолеты с управляемым вектором тяги, коим является Су-57, дают много возможностей и очень безопасны. &quot;Помимо того, что тут демонстрируется — что самолет может на месте вращаться, крутиться, парить, — основное качество управляемого вектора то, что самолет практически не имеет критических режимов с точки зрения устойчивости управляемости. Строевому летчику при всем желании очень тяжело загнать самолет в такой режим, в котором он потеряет управляемость. Даже если он отвлекся на выполнение боевой задачи, работая с комплексом вооружения, ему достаточно бросить управление — самолет сам сойдет с опасного режима и уйдет из критичной ситуации&quot;, — пояснил он.Истребитель Су-57Э представлен в Индии впервые и вызвал неподдельный интерес. Гости выставки, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривают российскую машину, представленные рядом с ней ракеты и делают фотографии на их фоне. Много публики пришло и на тренировочные полеты истребителя.
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html
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Полет истребителя Су-57Э на выставке в Индии
"Ростех" опубликовал видео полета истребителя Су-57Э на выставке в Индии. Летчик Сергей Богдан, который управляет самолетом, рассказал РИА Новости, что с точки зрения пилотирования нет никаких проблем: Су-57 практически не имеет критических режимов.
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безопасность, россия, индия, су-57, су-57э
Безопасность, Россия, Индия, Су-57, Су-57Э
Летчик-испытатель рассказал о пилотировании Су-57

Летчик-испытатель Богдан: пилотирование Су-57 не вызывает никаких проблем

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БАНГАЛОР (Индия), 10 фев — РИА Новости. Пилотирование новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 не вызывает никаких проблем, рассказал РИА Новости на полях выставки Aero India 2025 заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.
"На этих машинах — с точки зрения пилотирования — проблем вообще никаких нет. Особенность суховских самолетов заключается в том, что они достаточно большие и особенность только на посадке — как летчик видит высоту выравнивания. Если он летает на больших самолетах, то пересесть на этот вообще проблем нет", — сказал Богдан.
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По его словам, при освоении различных видов вооружения необходима определенная работа, словно на компьютере — как включать один режим, выходить из другого.
"Для этого существуют специальные процедурные классы, где эти навыки остаточно легко отрабатываются, есть специальные методики", — добавил летчик.
Как подчеркнул Богдан, самолеты с управляемым вектором тяги, коим является Су-57, дают много возможностей и очень безопасны.
«

"Помимо того, что тут демонстрируется — что самолет может на месте вращаться, крутиться, парить, — основное качество управляемого вектора то, что самолет практически не имеет критических режимов с точки зрения устойчивости управляемости. Строевому летчику при всем желании очень тяжело загнать самолет в такой режим, в котором он потеряет управляемость. Даже если он отвлекся на выполнение боевой задачи, работая с комплексом вооружения, ему достаточно бросить управление — самолет сам сойдет с опасного режима и уйдет из критичной ситуации", — пояснил он.

Истребитель Су-57Э представлен в Индии впервые и вызвал неподдельный интерес. Гости выставки, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривают российскую машину, представленные рядом с ней ракеты и делают фотографии на их фоне. Много публики пришло и на тренировочные полеты истребителя.
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