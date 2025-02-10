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Украинцы начали массово бежать из Польши, пишут СМИ
Украинцы начали массово бежать из Польши, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2025
Украинцы начали массово бежать из Польши, пишут СМИ
Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши в Германию, сообщает inPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Евростат). РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:56:00+03:00
2025-02-10T15:56:00+03:00
2025-02-10T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши в Германию, сообщает inPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Евростат)."Германия стала самым желанным местом для украинских беженцев в Европейском союзе, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек. Согласно отчету Евростата, на конец 2024 года в Германии проживает более 1,14 миллиона украинских граждан", — говорится в публикации.По информации портала, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.Среди основных причин переезда украинских беженцев из Польши в Германию указывается более высокий уровень заработной платы, социальные выплаты и качественные медицинские услуги.По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство из которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около ста тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий.Польша ранее ликвидировала программу поддержки украинских беженцев. Прежде владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около десяти долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).
https://ria.ru/20250127/terrritoriya-1995733142.html
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в мире, польша, германия, украина
В мире, Польша, Германия, Украина
Украинцы начали массово бежать из Польши, пишут СМИ
InPoland: украинцы начали массово переезжать из Польши в Германию
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши в Германию, сообщает inPoland
со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Евростат).
"Германия стала самым желанным местом для украинских беженцев в Европейском союзе, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек. Согласно отчету Евростата, на конец 2024 года в Германии проживает более 1,14 миллиона украинских граждан", — говорится в публикации.
По информации портала, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.
Среди основных причин переезда украинских беженцев из Польши в Германию указывается более высокий уровень заработной платы, социальные выплаты и качественные медицинские услуги.
По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство из которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около ста тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий.
Польша
ранее ликвидировала программу поддержки украинских беженцев. Прежде владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины
в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около десяти долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).