https://ria.ru/20250210/bestchange-1998491846.html
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange - РИА Новости, 10.02.2025
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange
Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange 9 февраля из-за нарушения законодательства в финансовой сфере, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:48:00+03:00
2025-02-10T19:48:00+03:00
2025-02-10T19:59:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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технологии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange 9 февраля из-за нарушения законодательства в финансовой сфере, сообщили в пресс-службе ведомства."Доступ к ресурсу указанной организации ограничен 9 февраля 2025 года в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере", - ответили в РКН на вопрос о блокировке агрегатора криптообменников BestChange.На сайте компании также указано, что агрегатор заблокирован в России. Там уточняется, что сейчас компания решает проблему.BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.
https://ria.ru/20250206/roskomnadzor-1997690622.html
https://ria.ru/20250130/roskomnadzor-1996236612.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange
РКН заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange из-за нарушений