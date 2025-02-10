https://ria.ru/20250210/bestchange-1998491846.html

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange - РИА Новости, 10.02.2025

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange

Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange 9 февраля из-за нарушения законодательства в финансовой сфере, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:48:00+03:00

2025-02-10T19:48:00+03:00

2025-02-10T19:59:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange 9 февраля из-за нарушения законодательства в финансовой сфере, сообщили в пресс-службе ведомства."Доступ к ресурсу указанной организации ограничен 9 февраля 2025 года в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере", - ответили в РКН на вопрос о блокировке агрегатора криптообменников BestChange.На сайте компании также указано, что агрегатор заблокирован в России. Там уточняется, что сейчас компания решает проблему.BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.

https://ria.ru/20250206/roskomnadzor-1997690622.html

https://ria.ru/20250130/roskomnadzor-1996236612.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии