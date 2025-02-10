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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange - РИА Новости, 10.02.2025
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19:48 10.02.2025 (обновлено: 19:59 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/bestchange-1998491846.html
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange - РИА Новости, 10.02.2025
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange
Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange 9 февраля из-за нарушения законодательства в финансовой сфере, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:48:00+03:00
2025-02-10T19:59:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange 9 февраля из-за нарушения законодательства в финансовой сфере, сообщили в пресс-службе ведомства."Доступ к ресурсу указанной организации ограничен 9 февраля 2025 года в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере", - ответили в РКН на вопрос о блокировке агрегатора криптообменников BestChange.На сайте компании также указано, что агрегатор заблокирован в России. Там уточняется, что сейчас компания решает проблему.BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.
https://ria.ru/20250206/roskomnadzor-1997690622.html
https://ria.ru/20250130/roskomnadzor-1996236612.html
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту BestChange

РКН заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange из-за нарушений

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange 9 февраля из-за нарушения законодательства в финансовой сфере, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Доступ к ресурсу указанной организации ограничен 9 февраля 2025 года в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере", - ответили в РКН на вопрос о блокировке агрегатора криптообменников BestChange.
Логотип социальной сети Х - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X
6 февраля, 11:58
На сайте компании также указано, что агрегатор заблокирован в России. Там уточняется, что сейчас компания решает проблему.
BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.
Логотип мессенджера Discord на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord
30 января, 04:14
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияТехнологии
 
 
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