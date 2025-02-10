https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998498846.html

Над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника

Над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 10.02.2025

Над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и северо-западной частью Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T20:38:00+03:00

2025-02-10T20:38:00+03:00

2025-02-10T20:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и северо-западной частью Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ."В период с 19.20 до 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

россия

республика крым

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Наталья Макарова

черное море, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, республика крым