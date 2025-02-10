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Над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника
Над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 10.02.2025
Над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и северо-западной частью Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:38:00+03:00
2025-02-10T20:38:00+03:00
2025-02-10T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и северо-западной частью Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ."В период с 19.20 до 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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черное море, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Республика Крым
Над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом и акваторией Черного моря 3 дрона ВСУ