https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998335402.html

Над территорией России ночью сбили 15 украинских беспилотников

Над территорией России ночью сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.02.2025

Над территорией России ночью сбили 15 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников, семь из них были сбили над территорией Краснодарского края, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T07:25:00+03:00

2025-02-10T07:25:00+03:00

2025-02-10T07:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

краснодарский край

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников, семь из них были сбили над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении. Как уточняется: Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, пострадавших нет. Еще один БПЛА сбили в поселке Афипском Северского района, в результате поврежден частный дом, пострадавших также нет.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки беспилотников в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений также нет.

https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998330037.html

россия

краснодарский край

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодарский край, брянская область