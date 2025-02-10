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Над территорией России ночью сбили 15 украинских беспилотников
Над территорией России ночью сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.02.2025
Над территорией России ночью сбили 15 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников, семь из них были сбили над территорией Краснодарского края, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:25:00+03:00
2025-02-10T07:25:00+03:00
2025-02-10T07:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников, семь из них были сбили над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении. Как уточняется: Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, пострадавших нет. Еще один БПЛА сбили в поселке Афипском Северского района, в результате поврежден частный дом, пострадавших также нет.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки беспилотников в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений также нет.
https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998330037.html
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россия, краснодарский край, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Брянская область
Над территорией России ночью сбили 15 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА ВСУ над территорией России