https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998332189.html
Более 150 украинских БПЛА перехватили над Донецком и Макеевкой за неделю
Более 150 украинских БПЛА перехватили над Донецком и Макеевкой за неделю - РИА Новости, 10.02.2025
Более 150 украинских БПЛА перехватили над Донецком и Макеевкой за неделю
Более 150 украинских дронов, нацеленных на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, перехватили над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T06:13:00+03:00
2025-02-10T06:13:00+03:00
2025-02-10T06:13:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Более 150 украинских дронов, нацеленных на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, перехватили над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 156 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Кировском районе Донецка был поражен украинский БПЛА мультироторного типа с самодельной взрывчаткой общей массой более двух килограммов. Беспилотник был разминирован взрывотехниками УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожены накладным зарядом.
https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998331268.html
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россия, донецкая народная республика, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка
Более 150 украинских БПЛА перехватили над Донецком и Макеевкой за неделю
ФСБ: более 150 БПЛА ВСУ перехватили над Донецком и Макеевкой за неделю