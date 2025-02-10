https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998332189.html

Более 150 украинских БПЛА перехватили над Донецком и Макеевкой за неделю

Более 150 украинских БПЛА перехватили над Донецком и Макеевкой за неделю - РИА Новости, 10.02.2025

Более 150 украинских БПЛА перехватили над Донецком и Макеевкой за неделю

Более 150 украинских дронов, нацеленных на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, перехватили над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:13:00+03:00

2025-02-10T06:13:00+03:00

2025-02-10T06:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

макеевка

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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Более 150 украинских дронов, нацеленных на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, перехватили над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 156 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Кировском районе Донецка был поражен украинский БПЛА мультироторного типа с самодельной взрывчаткой общей массой более двух килограммов. Беспилотник был разминирован взрывотехниками УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожены накладным зарядом.

https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998331268.html

https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998321594.html

россия

донецкая народная республика

макеевка

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россия, донецкая народная республика, макеевка