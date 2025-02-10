https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998331268.html

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.02.2025

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Беспилотники уничтожены в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T05:47:00+03:00

2025-02-10T05:47:00+03:00

2025-02-10T05:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

миллеровский район

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Беспилотники уничтожены в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Этой ночью враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район. Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20250210/vzryvy-1998328542.html

миллеровский район

ростовская область

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происшествия, миллеровский район, ростовская область, юрий слюсарь