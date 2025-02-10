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В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.02.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Беспилотники уничтожены в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T05:47:00+03:00
2025-02-10T05:47:00+03:00
2025-02-10T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
миллеровский район
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Беспилотники уничтожены в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Этой ночью враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район. Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
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миллеровский район
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происшествия, миллеровский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Миллеровский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Слюсарь: в Миллеровском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников