https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998321594.html

В Брянской области уничтожили три беспилотника

В Брянской области уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 10.02.2025

В Брянской области уничтожили три беспилотника

Три беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T01:05:00+03:00

2025-02-10T01:05:00+03:00

2025-02-10T01:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998318417.html

брянская область

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2025

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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)