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В Брянской области уничтожили три беспилотника
В Брянской области уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 10.02.2025
В Брянской области уничтожили три беспилотника
Три беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T01:05:00+03:00
2025-02-10T01:05:00+03:00
2025-02-10T01:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998318417.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили три беспилотника
Богомаз: силы ПВО уничтожили три беспилотника в Брянской области