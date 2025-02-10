https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998490889.html

Над Крымом сбили украинский дрон

Над Крымом сбили украинский дрон - РИА Новости, 10.02.2025

Над Крымом сбили украинский дрон

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:37:00+03:00

2025-02-10T19:37:00+03:00

2025-02-10T19:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

республика крым

пво

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Десятого февраля т.г. около 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, республика крым, пво