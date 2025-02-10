https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998490889.html
Над Крымом сбили украинский дрон
Над Крымом сбили украинский дрон - РИА Новости, 10.02.2025
Над Крымом сбили украинский дрон
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:37:00+03:00
2025-02-10T19:37:00+03:00
2025-02-10T19:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
республика крым
пво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128318_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_b228cd57b6d13d8021c9f7e47322c9f3.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Десятого февраля т.г. около 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128318_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f048cdae6a833449719097089711ebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, республика крым, пво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, ПВО
Над Крымом сбили украинский дрон
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма