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В Запорожской области при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 10.02.2025
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16:10 10.02.2025 (обновлено: 16:17 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998446926.html
В Запорожской области при атаке беспилотника пострадали два человека
В Запорожской области при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 10.02.2025
В Запорожской области при атаке беспилотника пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Запорожской области, они госпитализированы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:10:00+03:00
2025-02-10T16:17:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Запорожской области, они госпитализированы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."На автомобильной трассе Михайловка – Васильевка киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья: женщина, мужчина и их пятилетний внук. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - написал Балицкий.Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал, но также находится под наблюдением врачей. Семье будет оказана вся необходимая помощь, добавил он.
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запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области при атаке беспилотника пострадали два человека

В Запорожской области при атаке дрона на автомобиль пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Запорожской области, они госпитализированы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"На автомобильной трассе Михайловка – Васильевка киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья: женщина, мужчина и их пятилетний внук. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - написал Балицкий.
Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал, но также находится под наблюдением врачей. Семье будет оказана вся необходимая помощь, добавил он.
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