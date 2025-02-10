https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998446926.html

В Запорожской области при атаке беспилотника пострадали два человека

В Запорожской области при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 10.02.2025

В Запорожской области при атаке беспилотника пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Запорожской области, они госпитализированы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:10:00+03:00

2025-02-10T16:10:00+03:00

2025-02-10T16:17:00+03:00

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Запорожской области, они госпитализированы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."На автомобильной трассе Михайловка – Васильевка киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья: женщина, мужчина и их пятилетний внук. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - написал Балицкий.Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал, но также находится под наблюдением врачей. Семье будет оказана вся необходимая помощь, добавил он.

https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998326506.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия