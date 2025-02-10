https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998378746.html

Севшее на мель у Сахалина судно обследуют подводным дроном

Севшее на мель у Сахалина судно обследуют подводным дроном - РИА Новости, 10.02.2025

Севшее на мель у Сахалина судно обследуют подводным дроном

Спасатели применят подводный беспилотник для обследования севшего на мель у западного побережья Сахалина китайского балкера An Yang 2, сообщаетет правительство... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:26:00+03:00

2025-02-10T12:26:00+03:00

2025-02-10T12:26:00+03:00

происшествия

сахалин

невельский район

сахалинская область

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев – РИА Новости. Спасатели применят подводный беспилотник для обследования севшего на мель у западного побережья Сахалина китайского балкера An Yang 2, сообщаетет правительство региона. По информации пресс-службы, решение об использовании подводного беспилотного телеуправляемого аппарата было принято в ходе выездного совещания на месте происшествия в Невельском районе, которое в понедельник провел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Главная задача – определить, есть ли у судна повреждения. Я поручил использовать для этого подводный беспилотник. Это разработка сахалинских специалистов. Мы создали его с учетом выполнения сложных задач в непростых погодных условиях. В том числе на основе этой информации будут приниматься решения, которые определят дальнейшую судьбу аварийного судна", – цитирует пресс-служба главу региона. По словам Лимаренко, спасатели уже установили боновые заграждения на берегу. Как только позволит погода, аналогичное сооружение выставят и вокруг корабля, чтобы избежать возможного разлива нефтепродуктов. Спасатели ожидают, что вечером в понедельник стихнет шторм и тогда можно будет осмотреть судно изнутри и снаружи. Власти региона подготовились к разным сценариям развития событий. На случай обнаружения в судне повреждений специалисты начали возводить техническую дорогу для откачки топлива из танков сухогруза. "Судовладелец принципиально не против откачки топлива с судна, мы с ним связались. При необходимости перевозить топливо сможем 30-тонным муниципальным мазутовозом, разместить его готовы в одну из емкостей на котельной", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства области Алексея Римши. Грузовой балкер "Ань Янь 2" с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. На борту судна находится 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. По решению оперштаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности. В Невельске создан пункт временного размещения, в котором при необходимости смогут остановиться члены экипажа судна. У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.

https://ria.ru/20250210/sakhalin-1998328667.html

https://ria.ru/20250209/sudno-1998220440.html

https://ria.ru/20250209/sudno-1998260902.html

сахалин

невельский район

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происшествия, сахалин, невельский район, сахалинская область, валерий лимаренко