https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998326957.html
В Краснодарском крае сбили еще один беспилотник
В Краснодарском крае сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.02.2025
В Краснодарском крае сбили еще один беспилотник
Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района Краснодарского края, поврежден частный дом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:37:00+03:00
2025-02-10T03:37:00+03:00
2025-02-10T03:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вениамин кондратьев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района Краснодарского края, поврежден частный дом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее он сообщал, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, предварительно, пострадавших нет. "Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы. Жителям как можно скорее нужно помочь восстановить свое имущество, — такую задачу поставил исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998321594.html
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происшествия, северский район, краснодарский край, краснодар, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Северский район, Краснодарский край, Краснодар, Вениамин Кондратьев
В Краснодарском крае сбили еще один беспилотник
Кондратьев: в поселке Афипском сбили БПЛА, поврежден частный дом