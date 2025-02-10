https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998326957.html

В Краснодарском крае сбили еще один беспилотник

В Краснодарском крае сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 10.02.2025

В Краснодарском крае сбили еще один беспилотник

Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района Краснодарского края, поврежден частный дом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T03:37:00+03:00

2025-02-10T03:37:00+03:00

2025-02-10T03:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

северский район

краснодарский край

краснодар

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района Краснодарского края, поврежден частный дом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее он сообщал, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, предварительно, пострадавших нет. "Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы. Жителям как можно скорее нужно помочь восстановить свое имущество, — такую задачу поставил исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998321594.html

северский район

краснодарский край

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