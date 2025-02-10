Бекмансуров заявил, что специально выстрелил в полицейского
Бекмансуров специально выстрелил в полицейского, надеясь на ответную стрельбу
© РИА Новости / Максим Кимерлинг | Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете, заявлял в ходе рассмотрения дела, что он специально выстрелил в полицейского, рассчитывая, что тот его застрелит в ответ, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков, включая сотрудника полиции. При задержании он был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги. Потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек.
Согласно материалам дела, в суде Бекмансуров заявлял, что стрелял своим жертвам в голову – именно так его учили инструкторы по стрельбе.
"Выстрел в сотрудника полиции произвел с целью провокации данного сотрудника открыть по нему огонь на поражение", - говорится в материалах.
Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения, так же поступил впоследствии с кассационной жалобой Верховный суд.
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