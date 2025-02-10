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Бекмансуров заявил, что специально выстрелил в полицейского - РИА Новости, 10.02.2025
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11:04 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998363022.html
Бекмансуров заявил, что специально выстрелил в полицейского
Бекмансуров заявил, что специально выстрелил в полицейского - РИА Новости, 10.02.2025
Бекмансуров заявил, что специально выстрелил в полицейского
Массовый убийца Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете, заявлял в ходе рассмотрения дела, что он специально выстрелил в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:04:00+03:00
2025-02-10T11:04:00+03:00
происшествия
нижний новгород
пермский государственный университет
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете, заявлял в ходе рассмотрения дела, что он специально выстрелил в полицейского, рассчитывая, что тот его застрелит в ответ, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков, включая сотрудника полиции. При задержании он был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги. Потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек. Согласно материалам дела, в суде Бекмансуров заявлял, что стрелял своим жертвам в голову – именно так его учили инструкторы по стрельбе. "Выстрел в сотрудника полиции произвел с целью провокации данного сотрудника открыть по нему огонь на поражение", - говорится в материалах. Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения, так же поступил впоследствии с кассационной жалобой Верховный суд.
https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998331613.html
https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834691303.html
нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, пермский государственный университет
Происшествия, Нижний Новгород, Пермский государственный университет
Бекмансуров заявил, что специально выстрелил в полицейского

Бекмансуров специально выстрелил в полицейского, надеясь на ответную стрельбу

© РИА Новости / Максим Кимерлинг | Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
Перейти в медиабанк
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете, заявлял в ходе рассмотрения дела, что он специально выстрелил в полицейского, рассчитывая, что тот его застрелит в ответ, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков, включая сотрудника полиции. При задержании он был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги. Потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек.
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Бекмансуров перед нападением на вуз изучал ошибки других массовых убийц
Вчера, 06:00
Согласно материалам дела, в суде Бекмансуров заявлял, что стрелял своим жертвам в голову – именно так его учили инструкторы по стрельбе.
"Выстрел в сотрудника полиции произвел с целью провокации данного сотрудника открыть по нему огонь на поражение", - говорится в материалах.
Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения, так же поступил впоследствии с кассационной жалобой Верховный суд.
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Массовый убийца Бекмансуров признал иски потерпевших на 25 миллионов рублей
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ПроисшествияНижний НовгородПермский государственный университет
 
 
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