https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998363022.html

Бекмансуров заявил, что специально выстрелил в полицейского

Бекмансуров заявил, что специально выстрелил в полицейского - РИА Новости, 10.02.2025

Бекмансуров заявил, что специально выстрелил в полицейского

Массовый убийца Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете, заявлял в ходе рассмотрения дела, что он специально выстрелил в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:04:00+03:00

2025-02-10T11:04:00+03:00

2025-02-10T11:04:00+03:00

происшествия

нижний новгород

пермский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052562_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_1f7606fd8879ef0317b338ae2c06e4fd.jpg

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете, заявлял в ходе рассмотрения дела, что он специально выстрелил в полицейского, рассчитывая, что тот его застрелит в ответ, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков, включая сотрудника полиции. При задержании он был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги. Потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек. Согласно материалам дела, в суде Бекмансуров заявлял, что стрелял своим жертвам в голову – именно так его учили инструкторы по стрельбе. "Выстрел в сотрудника полиции произвел с целью провокации данного сотрудника открыть по нему огонь на поражение", - говорится в материалах. Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения, так же поступил впоследствии с кассационной жалобой Верховный суд.

https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998331613.html

https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834691303.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний новгород, пермский государственный университет