Бекмансуров перед нападением на вуз изучал ошибки других массовых убийц
Бекмансуров перед нападением на вуз в Перми изучал ошибки других массовых убийц
© РИА Новости / Андрей Никонов | Перейти в медиабанкБывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Студент Тимур Бекмансуров при подготовке к нападению на пермский университет изучал поведение и ошибки других массовых убийц, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков. Потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек. При задержании массовый убийца был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги.
По данным суда, Бекмансуров долго готовился к нападению на вуз, купил охотничье ружье, боеприпасы, специальную экипировку для удобного передвижения, прошел курс по обучению стрельбе, а также изучил расположение помещений внутри университета.
"Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств", - говорится в материалах суда.
Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд, который оставил приговор без изменения.