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Бекмансуров перед нападением на вуз изучал ошибки других массовых убийц - РИА Новости, 10.02.2025
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06:00 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998331613.html
Бекмансуров перед нападением на вуз изучал ошибки других массовых убийц
Бекмансуров перед нападением на вуз изучал ошибки других массовых убийц - РИА Новости, 10.02.2025
Бекмансуров перед нападением на вуз изучал ошибки других массовых убийц
Студент Тимур Бекмансуров при подготовке к нападению на пермский университет изучал поведение и ошибки других массовых убийц, следует из материалов суда,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T06:00:00+03:00
2025-02-10T06:00:00+03:00
нижний новгород
пермский государственный университет
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Студент Тимур Бекмансуров при подготовке к нападению на пермский университет изучал поведение и ошибки других массовых убийц, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков. Потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек. При задержании массовый убийца был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги. По данным суда, Бекмансуров долго готовился к нападению на вуз, купил охотничье ружье, боеприпасы, специальную экипировку для удобного передвижения, прошел курс по обучению стрельбе, а также изучил расположение помещений внутри университета. "Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств", - говорится в материалах суда. Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд, который оставил приговор без изменения.
https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998325893.html
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нижний новгород, пермский государственный университет
Нижний Новгород, Пермский государственный университет
Бекмансуров перед нападением на вуз изучал ошибки других массовых убийц

Бекмансуров перед нападением на вуз в Перми изучал ошибки других массовых убийц

© РИА Новости / Андрей Никонов | Перейти в медиабанкБывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Андрей Никонов
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Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Студент Тимур Бекмансуров при подготовке к нападению на пермский университет изучал поведение и ошибки других массовых убийц, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков. Потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек. При задержании массовый убийца был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги.
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Бекмансуров напал на вуз в Перми в день, когда там было много людей
03:02
По данным суда, Бекмансуров долго готовился к нападению на вуз, купил охотничье ружье, боеприпасы, специальную экипировку для удобного передвижения, прошел курс по обучению стрельбе, а также изучил расположение помещений внутри университета.
"Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств", - говорится в материалах суда.
Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд, который оставил приговор без изменения.
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Нижний НовгородПермский государственный университет
 
 
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