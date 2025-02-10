https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998331613.html

Бекмансуров перед нападением на вуз изучал ошибки других массовых убийц

Бекмансуров перед нападением на вуз изучал ошибки других массовых убийц - РИА Новости, 10.02.2025

Бекмансуров перед нападением на вуз изучал ошибки других массовых убийц

Студент Тимур Бекмансуров при подготовке к нападению на пермский университет изучал поведение и ошибки других массовых убийц, следует из материалов суда,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:00:00+03:00

2025-02-10T06:00:00+03:00

2025-02-10T06:00:00+03:00

нижний новгород

пермский государственный университет

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Студент Тимур Бекмансуров при подготовке к нападению на пермский университет изучал поведение и ошибки других массовых убийц, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков. Потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек. При задержании массовый убийца был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги. По данным суда, Бекмансуров долго готовился к нападению на вуз, купил охотничье ружье, боеприпасы, специальную экипировку для удобного передвижения, прошел курс по обучению стрельбе, а также изучил расположение помещений внутри университета. "Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств", - говорится в материалах суда. Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд, который оставил приговор без изменения.

https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998325893.html

https://ria.ru/20250203/popkov-1997010549.html

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нижний новгород, пермский государственный университет