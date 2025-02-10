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Бекмансуров напал на вуз в Перми в день, когда там было много людей

Бекмансуров напал на вуз в Перми в день, когда там было много людей - РИА Новости, 10.02.2025

Бекмансуров напал на вуз в Перми в день, когда там было много людей

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете именно в тот день, когда в вузе было наибольшее количество людей, и специально... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T03:02:00+03:00

2025-02-10T03:02:00+03:00

2025-02-10T03:02:00+03:00

происшествия

пермь

нижний новгород

пермский государственный университет

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете именно в тот день, когда в вузе было наибольшее количество людей, и специально стрелял по скоплению студентов, чтобы было больше жертв, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков. Всего 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании массовый убийца был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги. "Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших... Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведет к многочисленным жертвам", - говорится в материалах суда. По данным суда, Бекмансуров стрелял внутри вуза, чтобы спровоцировать давку и панику, поддавшись которой люди стали выпрыгивать из окон и получили травмы. Бекмансуров был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2022 года. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения. Осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд, который оставил приговор без изменения.

https://ria.ru/20250202/galyaviev-1996862075.html

https://ria.ru/20250202/kazan-1996856881.html

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происшествия, пермь, нижний новгород, пермский государственный университет