https://ria.ru/20250210/baltika-1998010618.html
"Первые жертвы уже есть". НАТО готовит ловушку для Балтийского флота
"Первые жертвы уже есть". НАТО готовит ловушку для Балтийского флота - РИА Новости, 10.02.2025
"Первые жертвы уже есть". НАТО готовит ловушку для Балтийского флота
Операция Baltic Sentry идет уже месяц. Североатлантический альянс значительно усилил военно-морское присутствие у северо-западных границ России. Формально — для РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:00:00+03:00
2025-02-10T08:00:00+03:00
2025-02-10T08:04:00+03:00
безопасность
россия
балтийское море
калининградская область
марк рютте
нато
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Операция Baltic Sentry идет уже месяц. Североатлантический альянс значительно усилил военно-морское присутствие у северо-западных границ России. Формально — для защиты подводных кабелей от "диверсий". На самом деле НАТО ведет разведку, отрабатывая новые тактические приемы и технологии. О том, что происходит на Балтике, — в материале РИА Новости.Расширить присутствиеВ официальном пресс-релизе сказано, что цель операции, стартовавшей в конце прошлого года, — предотвращение "любых попыток государственных или негосударственных субъектов нанести ущерб критически важной подводной инфраструктуре". Поводом послужило повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией 25 декабря. Причину инцидента до сих пор не установили, но западные СМИ и эксперты негласно возложили вину на Москву.Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил последствиями, включая "абордаж, конфискацию и арест судов". Уже 26 декабря финский спецназ взял на абордаж нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга под флагом Островов Кука. Предъявили подозрение в разрыве кабеля Estlink 2. Вскоре обвинения сняли, но натовские моряки уже вошли во вкус.Спустя месяц, 27 января, шведы задержали и обыскали судно Vezhen, вышедшее из порта в Усть-Луге под флагом Мальты. Подозревали в преднамеренном повреждении подводного кабеля между Швецией и Латвией. И вновь ничего не удалось доказать. Наконец, 31 января в пиратов решили поиграть норвежцы. По запросу Латвии они остановили Silver Dania c экипажем из российских граждан. Тоже по подозрению в подводных диверсиях. После обыска судно отпустили.Хотя притянуть Россию к инцидентам с кабелями никак не получается, операцию Baltic Sentry и не думают сворачивать. Намерения вероятного противника ясны — блокировать Балтийский флот и воспрепятствовать движению торговых судов, попавших под западные санкции. По сути, "пираты Балтийского моря" готовятся к морской блокаде. Москва пока отвечает сдержанно, но многозначительно. С помощью сил и средств, имеющихся на предполагаемом театре военных действий.В январе министр обороны Франции Себастьян Лекорню пожаловался в соцсетях, что российский ЗРК С-400 в Калининградской области взял на сопровождение самолет Atlantique 2, патрулировавший Балтийское море в рамках Baltic Sentry. Экипаж, получив предупреждение от бортового комплекса обороны, ушел на базу. Лекорню назвал эти действия "агрессивными". От характеристики действий НАТО воздержался.Зато это сделал российский посол в Финляндии Павел Кузнецов: "Остается надеяться, что наши партнеры по региону осознают, что у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты натовских стратегов о превращении Балтийского моря во внутреннее озеро НАТО несбыточными, а попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями".Прощупать КалининградВ Baltic Sentry принимают участие главным образом корабли класса фрегат. Такие есть у Германии, Дании и Польши. Кроме того, задействована морская авиация. Наверняка под шумок вероятный противник с помощью самолетов радиотехнической и радиоэлектронной разведки регулярно прощупывает Ленинградскую и Калининградскую области.Последнюю, кстати, в НАТО относят к зонам ограничения и воспрещения доступа и маневра (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Это территории, максимально плотно прикрытые системами противовоздушной и противокорабельной обороны. Действительно, в Калининградской области создана глубокоэшелонированная система ПВО на основе комплексов С-400. Там же на боевом дежурстве стоят береговые ракетные "Балы" и "Бастионы". А по суше готова ударить группировка "Искандеров".Зонами A2/AD в Пентагоне также признаны Тайваньский пролив и Крымский полуостров. Считается, что там западные войска понесут неоправданно высокие потери, превышающие ценность военного контроля над этими территориями. Очень вероятно, что учения Baltic Sentry — одна из попыток подобрать ключ к калининградскому бастиону.НАТО уже развернула в Европе многодоменную тактическую группу (Multi-Domain Task Force, MDTF), состав и численность которой меняются в зависимости от боевой задачи и условий. Основная ударная сила — высокоточные ракеты. Особое внимание уделяют разведке, радиоэлектронной борьбе, связи. Также есть специалисты по кибербезопасности. В случае войны MDTF задействует весь потенциал, чтобы снизить эффективность зон запрета доступа. А также уничтожит ключевые объекты военной инфраструктуры противника.Будущее морской войныНаконец, еще одна неявная цель НАТО в операции Baltic Sentry — опробовать новые технические средства для войны на море. Речь о беспилотниках — надводных, подводных и полупогружных. Американское издание Breaking Defense указывает, что альянс сделал выводы из относительно успешного опыта Украины в применении морских безэкипажных катеров против Черноморского флота России, а Балтийское море — идеальный испытательный полигон для такого вида оружия."Эти системы можно запускать с берега или кораблей, сбрасывать с воздуха, — сообщил изданию бывший глава ВМС Дании Торбен Миккельсон. — Сочетание пилотируемых и безэкипажных морских платформ — ключ к желаемому результату во всем спектре конфликтов. Балтийское море как в некотором роде внутренний водоем НАТО — идеальная "лаборатория" для отработки этой тактики".Безэкипажные морские системы способны стать той самой "серебряной пулей", выводящей из строя любой корабль вплоть до авианосца. Корабельная оборона зачастую не в силах вовремя обнаружить малоразмерную цель, изготовленную вдобавок из материалов, снижающих радиолокационную заметность. Это понимают и в России. На днях председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о создании единого центра по выпуску военных безэкипажных катеров для ВМФ. Тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.
https://ria.ru/20250204/yadernoe-1997142905.html
https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html
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безопасность, россия, балтийское море, калининградская область, марк рютте, нато
Безопасность, Россия, Балтийское море, Калининградская область, Марк Рютте, НАТО
"Первые жертвы уже есть". НАТО готовит ловушку для Балтийского флота
Страны НАТО будут испытывать боевые безэкипажные катера в Балтийском море
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Операция Baltic Sentry идет уже месяц. Североатлантический альянс значительно усилил военно-морское присутствие у северо-западных границ России. Формально — для защиты подводных кабелей от "диверсий". На самом деле НАТО ведет разведку, отрабатывая новые тактические приемы и технологии. О том, что происходит на Балтике, — в материале РИА Новости.
В официальном пресс-релизе сказано, что цель операции, стартовавшей в конце прошлого года, — предотвращение "любых попыток государственных или негосударственных субъектов нанести ущерб критически важной подводной инфраструктуре". Поводом послужило повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией 25 декабря. Причину инцидента до сих пор не установили, но западные СМИ и эксперты негласно возложили вину на Москву.
Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил последствиями, включая "абордаж, конфискацию и арест судов". Уже 26 декабря финский спецназ взял на абордаж нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга под флагом Островов Кука. Предъявили подозрение в разрыве кабеля Estlink 2. Вскоре обвинения сняли, но натовские моряки уже вошли во вкус.
Спустя месяц, 27 января, шведы задержали и обыскали судно Vezhen, вышедшее из порта в Усть-Луге под флагом Мальты. Подозревали в преднамеренном повреждении подводного кабеля между Швецией и Латвией. И вновь ничего не удалось доказать. Наконец, 31 января в пиратов решили поиграть норвежцы. По запросу Латвии они остановили Silver Dania c экипажем из российских граждан. Тоже по подозрению в подводных диверсиях. После обыска судно отпустили.
Хотя притянуть Россию к инцидентам с кабелями никак не получается, операцию Baltic Sentry и не думают сворачивать. Намерения вероятного противника ясны — блокировать Балтийский флот и воспрепятствовать движению торговых судов, попавших под западные санкции. По сути, "пираты Балтийского моря" готовятся к морской блокаде. Москва пока отвечает сдержанно, но многозначительно. С помощью сил и средств, имеющихся на предполагаемом театре военных действий.
В январе министр обороны Франции Себастьян Лекорню пожаловался в соцсетях, что российский ЗРК С-400 в Калининградской области взял на сопровождение самолет Atlantique 2, патрулировавший Балтийское море в рамках Baltic Sentry. Экипаж, получив предупреждение от бортового комплекса обороны, ушел на базу. Лекорню назвал эти действия "агрессивными". От характеристики действий НАТО воздержался.
Зато это сделал российский посол в Финляндии Павел Кузнецов: "Остается надеяться, что наши партнеры по региону осознают, что у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты натовских стратегов о превращении Балтийского моря во внутреннее озеро НАТО несбыточными, а попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями".
В Baltic Sentry принимают участие главным образом корабли класса фрегат. Такие есть у Германии, Дании и Польши. Кроме того, задействована морская авиация. Наверняка под шумок вероятный противник с помощью самолетов радиотехнической и радиоэлектронной разведки регулярно прощупывает Ленинградскую и Калининградскую области.
Последнюю, кстати, в НАТО относят к зонам ограничения и воспрещения доступа и маневра (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Это территории, максимально плотно прикрытые системами противовоздушной и противокорабельной обороны. Действительно, в Калининградской области создана глубокоэшелонированная система ПВО на основе комплексов С-400. Там же на боевом дежурстве стоят береговые ракетные "Балы" и "Бастионы". А по суше готова ударить группировка "Искандеров".
Зонами A2/AD в Пентагоне также признаны Тайваньский пролив и Крымский полуостров. Считается, что там западные войска понесут неоправданно высокие потери, превышающие ценность военного контроля над этими территориями. Очень вероятно, что учения Baltic Sentry — одна из попыток подобрать ключ к калининградскому бастиону.
НАТО уже развернула в Европе многодоменную тактическую группу (Multi-Domain Task Force, MDTF), состав и численность которой меняются в зависимости от боевой задачи и условий. Основная ударная сила — высокоточные ракеты. Особое внимание уделяют разведке, радиоэлектронной борьбе, связи. Также есть специалисты по кибербезопасности. В случае войны MDTF задействует весь потенциал, чтобы снизить эффективность зон запрета доступа. А также уничтожит ключевые объекты военной инфраструктуры противника.
Наконец, еще одна неявная цель НАТО в операции Baltic Sentry — опробовать новые технические средства для войны на море. Речь о беспилотниках — надводных, подводных и полупогружных. Американское издание Breaking Defense указывает, что альянс сделал выводы из относительно успешного опыта Украины в применении морских безэкипажных катеров против Черноморского флота России, а Балтийское море — идеальный испытательный полигон для такого вида оружия.
"Эти системы можно запускать с берега или кораблей, сбрасывать с воздуха, — сообщил изданию бывший глава ВМС Дании Торбен Миккельсон. — Сочетание пилотируемых и безэкипажных морских платформ — ключ к желаемому результату во всем спектре конфликтов. Балтийское море как в некотором роде внутренний водоем НАТО — идеальная "лаборатория" для отработки этой тактики".
Безэкипажные морские системы способны стать той самой "серебряной пулей", выводящей из строя любой корабль вплоть до авианосца. Корабельная оборона зачастую не в силах вовремя обнаружить малоразмерную цель, изготовленную вдобавок из материалов, снижающих радиолокационную заметность. Это понимают и в России. На днях председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о создании единого центра по выпуску военных безэкипажных катеров для ВМФ. Тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.