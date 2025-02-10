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В ЦАМТО прокомментировали участие Су-57 в авиасалоне в Бангалоре - РИА Новости, 10.02.2025
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02:31 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/aviasalon-1998325099.html
В ЦАМТО прокомментировали участие Су-57 в авиасалоне в Бангалоре
В ЦАМТО прокомментировали участие Су-57 в авиасалоне в Бангалоре - РИА Новости, 10.02.2025
В ЦАМТО прокомментировали участие Су-57 в авиасалоне в Бангалоре
Участие в выставке Aero India 2025 в Бангалоре новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 станет главной военно-технической сенсацией этого... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T02:31:00+03:00
2025-02-10T02:31:00+03:00
безопасность
индия
китай
россия
игорь коротченко
нарендра моди
су-57
f-35
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Участие в выставке Aero India 2025 в Бангалоре новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 станет главной военно-технической сенсацией этого мероприятия и одним из важнейших событий для Индии, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. "Рособоронэкспорт" на XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, организует единую российскую экспозицию, где в частности, будет представлен Су-57. "Участие в летной программе авиасалона в Бангалоре новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 станет главной военно-технической сенсацией этого мероприятия и одним из важнейших событий для Индии... Мы рассчитываем, что в ходе летной программы с Су-57 ознакомятся премьер-министр Нарендра Моди, высшее руководство минобороны и индийских ВВС. И в ходе возможных переговоров могут быть приняты решения о начале совместной разработки российско-индийского истребителя пятого поколения", - сказал Коротченко в беседе с РИА Новости. Как пояснил эксперт, Индия столкнулась с необходимостью обеспечить свои ВВС истребителем пятого поколения на фоне того, что один из ее главных геополитических конкурентов в регионе - Китай - уже имеет порядка 300 собственных истребителей пятого поколения J-20, а второй - Пакистан - заявил о своих планах закупать экспортную версию J-20 для оснащения своих ВВС. А поскольку реализация собственных разработок в достаточно короткий срок объективно невозможна, перед Индией стоит выбор, на базе какого самолета создавать собственный парк истребителей пятого поколения - российского Су-57 или американского F-35. Среди преимуществ Су-57 эксперт выделяет возможность на его базе предложить проект в двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС. Кроме того, Россия в рамках программы Make in India готова передать Индии полный объем технологий и компетенций для дальнейшего запуска производства на предприятиях корпорации HAL. Су-57 - двухдвигательный, он способен реализовывать одновременно как ударные миссии, так и решение задачи завоевания господства в воздухе, что также является ключевым требованием для индийских ВВС. В отличие от российского самолета, F-35 - однодвигательный и предназначен только для ударных миссий, поясняет Коротченко. А главной уязвимостью F-35 является то, что в экспортных версиях в составе его бортовой радиоэлектронной аппаратуры имеются предустановленные "закладки", которые в любой момент могут быть включены внешним радиоэлектронным сигналом, что сделает невозможным его боевое применение - если того захотят США. По словам эксперта, Индия, имея первоклассный политический и экономический статус, уже начинает серьезно уступать Китаю в военном отношении. Поэтому именно сейчас для Нью-Дели открывается "окно возможностей" для принятия принципиального решения. "Либо повышение статуса до уровня первоклассной военной державы за счет равноправного сотрудничества с Россией по программе истребителя пятого поколения на базе платформы Су-57 и предшествующего многолетнего успешного опыта, либо попасть в военно-техническую зависимость от США с перспективой дальнейшей утраты Индией ее самостоятельного геополитического статуса и встраивание ее в орбиту американских интересов на правах одного из сателлитов", - заключил Коротченко.
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безопасность, индия, китай, россия, игорь коротченко, нарендра моди, су-57, f-35, j-20
Безопасность, Индия, Китай, Россия, Игорь Коротченко, Нарендра Моди, Су-57, F-35, J-20
В ЦАМТО прокомментировали участие Су-57 в авиасалоне в Бангалоре

ЦАМТО: участие Су-57 в авиасалоне станет одним из важнейших событий для Индии

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Участие в выставке Aero India 2025 в Бангалоре новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 станет главной военно-технической сенсацией этого мероприятия и одним из важнейших событий для Индии, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Рособоронэкспорт" на XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, организует единую российскую экспозицию, где в частности, будет представлен Су-57.
Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
На Aero India представят обновленную пилотажную программу Су-57Э
6 февраля, 03:18
"Участие в летной программе авиасалона в Бангалоре новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 станет главной военно-технической сенсацией этого мероприятия и одним из важнейших событий для Индии... Мы рассчитываем, что в ходе летной программы с Су-57 ознакомятся премьер-министр Нарендра Моди, высшее руководство минобороны и индийских ВВС. И в ходе возможных переговоров могут быть приняты решения о начале совместной разработки российско-индийского истребителя пятого поколения", - сказал Коротченко в беседе с РИА Новости.
Как пояснил эксперт, Индия столкнулась с необходимостью обеспечить свои ВВС истребителем пятого поколения на фоне того, что один из ее главных геополитических конкурентов в регионе - Китай - уже имеет порядка 300 собственных истребителей пятого поколения J-20, а второй - Пакистан - заявил о своих планах закупать экспортную версию J-20 для оснащения своих ВВС. А поскольку реализация собственных разработок в достаточно короткий срок объективно невозможна, перед Индией стоит выбор, на базе какого самолета создавать собственный парк истребителей пятого поколения - российского Су-57 или американского F-35.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
"Ростех" продвигает истребитель Су-57 на экспорт
6 февраля, 03:04
Среди преимуществ Су-57 эксперт выделяет возможность на его базе предложить проект в двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС. Кроме того, Россия в рамках программы Make in India готова передать Индии полный объем технологий и компетенций для дальнейшего запуска производства на предприятиях корпорации HAL. Су-57 - двухдвигательный, он способен реализовывать одновременно как ударные миссии, так и решение задачи завоевания господства в воздухе, что также является ключевым требованием для индийских ВВС.
В отличие от российского самолета, F-35 - однодвигательный и предназначен только для ударных миссий, поясняет Коротченко. А главной уязвимостью F-35 является то, что в экспортных версиях в составе его бортовой радиоэлектронной аппаратуры имеются предустановленные "закладки", которые в любой момент могут быть включены внешним радиоэлектронным сигналом, что сделает невозможным его боевое применение - если того захотят США.
По словам эксперта, Индия, имея первоклассный политический и экономический статус, уже начинает серьезно уступать Китаю в военном отношении. Поэтому именно сейчас для Нью-Дели открывается "окно возможностей" для принятия принципиального решения.
"Либо повышение статуса до уровня первоклассной военной державы за счет равноправного сотрудничества с Россией по программе истребителя пятого поколения на базе платформы Су-57 и предшествующего многолетнего успешного опыта, либо попасть в военно-техническую зависимость от США с перспективой дальнейшей утраты Индией ее самостоятельного геополитического статуса и встраивание ее в орбиту американских интересов на правах одного из сателлитов", - заключил Коротченко.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57
6 февраля, 03:03
 
БезопасностьИндияКитайРоссияИгорь КоротченкоНарендра МодиСу-57F-35J-20
 
 
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