https://ria.ru/20250210/asteroid-1998471524.html

Китай набирает сотрудников по планетарной обороне

Китай набирает сотрудников по планетарной обороне - РИА Новости, 10.02.2025

Китай набирает сотрудников по планетарной обороне

Китайское Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности набирает сотрудников на должность по планетарной обороне из-за астероида 2024... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:51:00+03:00

2025-02-10T17:51:00+03:00

2025-02-10T18:54:00+03:00

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ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Китайское Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности набирает сотрудников на должность по планетарной обороне из-за астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году. Ранее американское космическое агентство НАСА заявило, что вероятность столкновения с Землей в 2032-м недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла с одного до 2,3 процента. Там сообщали, что открытый в декабре 2024 YR4 — пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей выше одного процента. По их данным, диаметр косметического тела может достигать 90 метров. Как пишет издание South China Morning Post, спустя несколько недель после открытия астероида Центр специальных проектов при китайском Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности опубликовал объявление о наборе сотрудников, в котором перечислены три вакансии на должность по планетарной обороне. Газета отмечает, что центр, отвечающий за аэрокосмические инженерные исследования и наблюдение за Землей, набирает выпускников для изучения мониторинга астероидов и создания методов раннего оповещения. Накануне научный сотрудник Национального центра космических наук при Академии наук Китая Ли Минтао в интервью газете China Science Daily заявил, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей будет динамически корректироваться по мере накопления данных орбитальных наблюдений. Он отметил, что у ученных есть время до апреля этого года, чтобы провести наблюдения за астероидом, после чего следующее окно возможностей откроется только в 2028-м, когда астероид снова приблизится к Земле. "К концу периода наблюдений в апреле у нас будет больше данных, и к моменту открытия нового окна наблюдений в 2028 году мы сможем более четко оценить вероятность столкновения астероида с Землей", — сказал он. По словам Ли Минтао, если астероид все же столкнется с Землей, наиболее вероятным сценарием будет падение в океан. Ученый добавил, что, если это случится в открытом море, существенного влияния на людей оказано не будет. Однако если он упадет недалеко от береговой линии, то в результате может образоваться цунами, которое затронет прибрежные города."Если астероид упадет на сушу, то ударная волна, тепловое излучение, световое излучение, возникающие при его распаде в воздухе, могут разрушить территорию размером со средний город", — сказал он.Говоря о методах защиты, ученый отметил, что в настоящее время наиболее совершенным техническим средством является запуск космического корабля, который на высокой скорости врежется в астероид, заставив его изменить свою орбиту и пролететь мимо Земли. Кроме того, добавил Ли Минтао, сегодня изучаются и такие технические методы, как притягивание астероидов с помощью гравитации и лазерная абляция.Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий заявил РИА Новости, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в 2032 году, вероятность этого события на данный момент оценивается от 0,5 до шести процентов. Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024-го в обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Небесное тело, упавшее на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигало размеров примерно 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.

https://ria.ru/20250208/asteroid-1998093357.html

https://ria.ru/20241204/cowepc5--1987218012.html

https://ria.ru/20250130/asteroid-1996231252.html

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