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Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к ЕС - РИА Новости, 10.02.2025
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18:25 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/armeniya-1998480479.html
Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к ЕС
Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к ЕС - РИА Новости, 10.02.2025
Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к ЕС
Законопроект о начале процесса присоединения Армении к ЕС включен в повестку очередных пленарных заседаний парламента, которые стартуют во вторник, сообщается... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:25:00+03:00
2025-02-10T18:25:00+03:00
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алексей оверчук
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ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Законопроект о начале процесса присоединения Армении к ЕС включен в повестку очередных пленарных заседаний парламента, которые стартуют во вторник, сообщается на сайте законодательного органа. "В соответствии с регламентом Национального собрания включить в повестку дня созываемых с 11 февраля заседаний Нацсобрания следующие вопросы… "О начале процесса присоединения Армении к ЕС", - говорится в сообщении. Всего в повестку очередной парламентской "четырехдневки" включены восемь законопроектов. Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к ЕС, а комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января вынесла по нему положительное заключение внесла документ в повестку пленарного заседания. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250210/armeniya-1998379397.html
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в мире, армения, россия, ереван, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Алексей Оверчук, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к ЕС

Законопроект о вступлении Армении в ЕС включили в повестку заседаний парламента

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Законопроект о начале процесса присоединения Армении к ЕС включен в повестку очередных пленарных заседаний парламента, которые стартуют во вторник, сообщается на сайте законодательного органа.
"В соответствии с регламентом Национального собрания включить в повестку дня созываемых с 11 февраля заседаний Нацсобрания следующие вопросы… "О начале процесса присоединения Армении к ЕС", - говорится в сообщении.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посол Копыркин исключил одновременное членство Армении в ЕАЭС и в ЕС
Вчера, 12:29
Всего в повестку очередной парламентской "четырехдневки" включены восемь законопроектов.
Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к ЕС, а комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января вынесла по нему положительное заключение внесла документ в повестку пленарного заседания.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посол России оценил возможность выхода Армении из ОДКБ
Вчера, 04:29
 
В миреАрменияРоссияЕреванАлексей ОверчукЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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