https://ria.ru/20250210/armeniya-1998480479.html

Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к ЕС

Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к ЕС - РИА Новости, 10.02.2025

Парламент Армении рассмотрит проект о начале присоединения к ЕС

Законопроект о начале процесса присоединения Армении к ЕС включен в повестку очередных пленарных заседаний парламента, которые стартуют во вторник, сообщается... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:25:00+03:00

2025-02-10T18:25:00+03:00

2025-02-10T18:25:00+03:00

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ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Законопроект о начале процесса присоединения Армении к ЕС включен в повестку очередных пленарных заседаний парламента, которые стартуют во вторник, сообщается на сайте законодательного органа. "В соответствии с регламентом Национального собрания включить в повестку дня созываемых с 11 февраля заседаний Нацсобрания следующие вопросы… "О начале процесса присоединения Армении к ЕС", - говорится в сообщении. Всего в повестку очередной парламентской "четырехдневки" включены восемь законопроектов. Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к ЕС, а комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января вынесла по нему положительное заключение внесла документ в повестку пленарного заседания. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250210/armeniya-1998379397.html

https://ria.ru/20250210/odkb-1998328395.html

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в мире, армения, россия, ереван, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз