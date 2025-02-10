https://ria.ru/20250210/armeniya-1998411641.html

Посол в Ереване сообщил о продолжении политического диалога с Арменией

Посол в Ереване сообщил о продолжении политического диалога с Арменией - РИА Новости, 10.02.2025

Посол в Ереване сообщил о продолжении политического диалога с Арменией

Политический диалог между Россией и Арменией продолжается на всех уровнях, вопреки всем испытаниям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:09:00+03:00

2025-02-10T14:09:00+03:00

2025-02-10T14:09:00+03:00

в мире

россия

армения

ереван

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Политический диалог между Россией и Арменией продолжается на всех уровнях, вопреки всем испытаниям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. "Несмотря на все испытания, наш политический диалог на всех уровнях продолжается, системно наращивается экономический базис российско-армянского сотрудничества", - отметил Копыркин. По его словам, российско-армянские союзнические отношения набирают зрелость, адаптируясь к непростым реалиям в регионе и в мире. "На мой взгляд, главное, что и в России, и в Армении есть глубокое понимание важности сохранения базовой основы наших связей, объединяющих не только государства, но и братские народы наших стран", - заявил Копыркин.

https://ria.ru/20250210/armeniya-1998379397.html

россия

армения

ереван

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в мире, россия, армения, ереван, сергей копыркин