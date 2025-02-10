https://ria.ru/20250210/armeniya-1998384310.html

Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС

Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС - РИА Новости, 10.02.2025

Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС

Россия исходит из того, что руководство Армении пока не собирается выходить из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:49:00+03:00

2025-02-10T12:49:00+03:00

2025-02-10T12:49:00+03:00

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ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Россия исходит из того, что руководство Армении пока не собирается выходить из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин."На данном этапе мы исходим из заявлений армянского руководства об отсутствии темы выхода из ЕАЭС в политической повестке дня республики", - заявил посол.

https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html

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