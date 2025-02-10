Рейтинг@Mail.ru
Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/armeniya-1998384310.html
Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС
Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС - РИА Новости, 10.02.2025
Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС
Россия исходит из того, что руководство Армении пока не собирается выходить из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:49:00+03:00
2025-02-10T12:49:00+03:00
россия
армения
ереван
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7b60a09042f309d4916914dd5643f548.jpg
ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Россия исходит из того, что руководство Армении пока не собирается выходить из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин."На данном этапе мы исходим из заявлений армянского руководства об отсутствии темы выхода из ЕАЭС в политической повестке дня республики", - заявил посол.
https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html
россия
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_264:153:1468:1056_1920x0_80_0_0_ae29e9a6b2edf382ef3f72dafc5c1ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, ереван, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Армения, Ереван, Евразийский экономический союз, В мире
Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС

Копыркин: Россия пока исходит из того, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Россия исходит из того, что руководство Армении пока не собирается выходить из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
"На данном этапе мы исходим из заявлений армянского руководства об отсутствии темы выхода из ЕАЭС в политической повестке дня республики", - заявил посол.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Армения готовится исполнить смертельный номер
31 января, 10:50
 
РоссияАрменияЕреванЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала