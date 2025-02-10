https://ria.ru/20250210/armeniya-1998384310.html
Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС
Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС - РИА Новости, 10.02.2025
Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС
Россия исходит из того, что руководство Армении пока не собирается выходить из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:49:00+03:00
2025-02-10T12:49:00+03:00
2025-02-10T12:49:00+03:00
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ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Россия исходит из того, что руководство Армении пока не собирается выходить из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин."На данном этапе мы исходим из заявлений армянского руководства об отсутствии темы выхода из ЕАЭС в политической повестке дня республики", - заявил посол.
https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html
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россия, армения, ереван, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Армения, Ереван, Евразийский экономический союз, В мире
Копыркин: Россия исходит из того, что Армения не будет выходить из ЕАЭС
Копыркин: Россия пока исходит из того, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС