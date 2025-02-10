https://ria.ru/20250210/armeniya-1998379397.html

Посол Копыркин исключил одновременное членство Армении в ЕАЭС и в ЕС

Посол Копыркин исключил одновременное членство Армении в ЕАЭС и в ЕС - РИА Новости, 10.02.2025

Посол Копыркин исключил одновременное членство Армении в ЕАЭС и в ЕС

Одновременное членство Армении в ЕАЭС и в ЕС невозможно ни практически, ни теоретически, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:29:00+03:00

2025-02-10T12:29:00+03:00

2025-02-10T12:47:00+03:00

армения

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ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Одновременное членство Армении в ЕАЭС и в ЕС невозможно ни практически, ни теоретически, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.По его словам, Россия с неизменным уважением относится к суверенному праву Армении выбирать своих внешнеполитических и внешнеэкономических партнеров."Вместе с тем сугубо добровольное членство Армении в ЕАЭС сопряжено с определенными обязательствами в рамках евразийских интеграционных процессов. Как неоднократно отмечали российские официальные лица, в частности, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, одновременное членство в ЕАЭС и в ЕС, то есть полноценное участие и в евразийских, и в европейских интеграционных процессах невозможно ни практически, ни теоретически", - заявил Копыркин.При этом он отметил, что со стороны представителей ряда европейских стран открытым текстом говорится, что из ЕАЭС Армении придется выйти задолго до негарантированного получения еврочленства, то есть, обрушить экономические связи с Россией без какой-либо адекватной компенсации.

https://ria.ru/20250210/odkb-1998328395.html

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Варвара Скокшина

армения, евразийский экономический союз, евросоюз, россия, в мире