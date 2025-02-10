https://ria.ru/20250210/armeniya-1998329899.html

Посол России рассказал, как Армения может найти развязки по вопросам к ОДКБ

Посол России рассказал, как Армения может найти развязки по вопросам к ОДКБ - РИА Новости, 10.02.2025

Посол России рассказал, как Армения может найти развязки по вопросам к ОДКБ

Компромиссные развязки по накопившимся у Еревана вопросам к ОДКБ можно найти путем переговоров в кругу союзников, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T04:58:00+03:00

2025-02-10T04:58:00+03:00

2025-02-10T04:58:00+03:00

армения

россия

ереван

сергей копыркин

никол пашинян

михаил галузин

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ЕРЕВАН, 10 фев – РИА Новости. Компромиссные развязки по накопившимся у Еревана вопросам к ОДКБ можно найти путем переговоров в кругу союзников, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин. "В наших силах сесть за стол переговоров в кругу союзников по ОДКБ и сообща, по-партнерски найти компромиссные развязки по всем накопившимся вопросам. Впрочем, и в этих вопросах суверенный выбор – за нашими армянскими партнерами", - сказал Копыркин в ответ на вопрос, какова вероятность того, что Ереван окончательно выйдет из ОДКБ, и какие последствия это может повлечь. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20250210/odkb-1998328395.html

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армения, россия, ереван, сергей копыркин, никол пашинян, михаил галузин, одкб