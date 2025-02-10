https://ria.ru/20250210/armageddon-1998387649.html

Экс-советник Пентагона предрек Армагеддон из-за поставок бомб Израилю

Экс-советник Пентагона предрек Армагеддон из-за поставок бомб Израилю - РИА Новости, 10.02.2025

Экс-советник Пентагона предрек Армагеддон из-за поставок бомб Израилю

Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предрёк наступление Армагеддона из-за поставок Вашингтоном Израилю тяжёлых фугасных авиабомб,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:02:00+03:00

2025-02-10T13:02:00+03:00

2025-02-10T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предрёк наступление Армагеддона из-за поставок Вашингтоном Израилю тяжёлых фугасных авиабомб, отметив, что власти США таким образом возлагают на американский народ ответственность за массовые убийства. На прошлой неделе Пентагон сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему ближневосточному союзнику на общую сумму более семи миллиардов долларов, включая бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование. В рамках сделки предусмотрены поставки более двух тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B, 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 массой 500 фунтов, а также 13 тысяч комплектов JDAM для модернизации неуправляемых боеприпасов. "Если это правда, то передача тяжёлых фугасных авиабомб с поражающей способностью ядерного оружия в 10 килотонн правительству Нетаньяху для потенциального использования против палестинских арабов в сущности гарантирует региональную войну, которая объединит все исламские государства против Израиля и Соединенных Штатов. Вашингтон не просто позволяет совершать массовые убийства с помощью этого оружия, Вашингтон теперь возлагает на американский народ ответственность за массовые убийства. Также кажется неоспоримым, что большинство стран мира... будут помогать исламским государствам в их решимости победить Израиль. Это путь к Армагеддону", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х. Он добавил, что США нужно выйти из этих войн из-за "больших проблем в западном полушарии", на границе, в городах и в сфере нелегальной миграции. Макгрегор призвал власти страны сосредоточиться именно на этих проблемах. Ранее Макгрегор также призвал Вашингтон прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния. В МИД РФ ранее неоднократно напоминали, что "Вашингтон никогда не стеснялся применять силу под высосанными из пальца предлогами в любой точке земного шара, используя в оправдание ссылки на необходимость защиты жизни и благополучия американских граждан". В ведомстве также приводили в качестве примера бомбардировки Югославии, которую США и НАТО "пытались вбомбить в демократию", вторжение в Ирак, где "так и не нашли оружие массового уничтожения", о наличии которого у Багдада заявляли представители Вашингтона, и вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии.

https://ria.ru/20250126/izrail-1995580515.html

https://ria.ru/20241108/trump-1982624465.html

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в мире, вашингтон (штат), израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, министерство обороны сша, нато