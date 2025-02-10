https://ria.ru/20250210/arkhipova-1998507473.html

В Большом театре прошел вечер памяти Ирины Архиповой

В Большом театре прошел вечер памяти Ирины Архиповой - РИА Новости, 10.02.2025

В Большом театре прошел вечер памяти Ирины Архиповой

Вечер памяти народной артистки СССР, солистки оперы Большого театра Ирины Архиповой прошел на Исторической сцене Большого театра, к 100-летию со дня её... РИА Новости, 10.02.2025

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Вечер памяти народной артистки СССР, солистки оперы Большого театра Ирины Архиповой прошел на Исторической сцене Большого театра, к 100-летию со дня её рождения, передает корреспондент РИА Новости. "Мне сегодня посчастливилось исполнять очень знаковый репертуар и в её, и в моем творчестве. Я буду петь сцену из "Царской невесты", романс Сантуццы (из оперы "Сельская честь" - ред.) и заключительную сцену из оперы "Кармен". Все эти партии я начинала учить с прослушивания записей Ирины Константиновны. Это мой абсолютный эталон, идеал и учитель и в плане культуры пения, и в плане произношения текста, и в плане интерпретации характера", - сказала журналистам оперная певица Агунда Кулаева. Вечер сопровождался отрывками выступлений Архиповой, а также интервью с участием певицы и её коллег, в том числе Елены Образцовой, Галины Вишневской и Маквалы Касрашвили. В свою очередь Алина Черташ отметила, что она росла и формировалась как певица на записях выступлений Архиповой и её книгах. "Книги написаны очень интересным языком о её непростой судьбе, сильном характере, который отчасти помогал ей в карьере и творчестве. В её голосе столько красок, гибкости и оттенков. Я думаю, человек не прошедший весь этот путь, не смог бы этого всего дать", - подчеркнула артистка. Концерт открылся вступлением к опере "Хованщина" "Рассвет на Москве-реке" в исполнении оркестра Большого театра. На сцену также вышли известные солисты оперы, в числе которых Ольга Бородина (меццо-сопрано), Ксения Дудникова (меццо-сопрано), Елена Манистина (меццо-сопрано), Екатерина Семенчук (меццо-сопрано), Екатерина Ceргеева (меццо-сопрано), Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Алина Черташ (меццо-сопрано), Анна Шаповалова (сопрано), Олег Долгов (тенор), Игорь Морозов (тенор), Александр Краснов (баритон), а также детский хор Большого театра. Черташ и Морозов исполнили дуэт Кончаковны и Владимира Игоревича из оперы "Князь Игорь". Царенко выступила с арией Иоанны из оперы "Орлеанская дева". Долгов и Дудникова спели дуэт Азучены и Манрико из оперы "Трубадур". За дирижёрским пультом стоял маэстро Валерий Гергиев. Кроме того, в Хоровом зале исторического здания открылась выставка фотографий сцен из спектаклей с участием Архиповой, а также представлен ряд её сценических костюмов. К юбилею Архиповой также выступят артисты Молодежной оперной программы с концертом "Антология русского классического романса. Сергей Танеев" 25 и 27 февраля на сцене Бетховенского зала.

https://ria.ru/20250102/arkhipova-1991105692.html

https://ria.ru/20250114/bolshoy-1993707605.html

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ирина архипова, елена образцова, большой театр, россия, москва