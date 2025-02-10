https://ria.ru/20250210/arest-1998463516.html
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест - РИА Новости, 10.02.2025
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест до 13 мая, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:22:00+03:00
2025-02-10T17:22:00+03:00
2025-02-10T17:22:00+03:00
происшествия
краснодарский край
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест до 13 мая, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Кубани. В мае 2024 года им продлили арест на шесть месяцев. В конце сентября пресс-служба судов сообщила, что дело будет слушаться судом присяжных, уж в ноябре формирование коллегии присяжных заседателей было завершено. "Краснодарский краевой суд продлил обвиняемым арест до 13 мая 2025 года", - сообщили в пресс-службе. По версии следствия, 28 апреля 2023 года Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. Мостыко убили на следующий день утром. Тела фигуранты скрыли в лесу. Фигурантов обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем.
https://ria.ru/20230926/ubiytsa-1898728981.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест до 13 мая
КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест до 13 мая, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Кубани.
В мае 2024 года им продлили арест на шесть месяцев. В конце сентября пресс-служба судов сообщила, что дело будет слушаться судом присяжных, уж в ноябре формирование коллегии присяжных заседателей было завершено.
«
"Краснодарский краевой суд
продлил обвиняемым арест до 13 мая 2025 года", - сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, 28 апреля 2023 года Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. Мостыко убили на следующий день утром. Тела фигуранты скрыли в лесу.
Фигурантов обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем.