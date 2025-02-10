https://ria.ru/20250210/arest-1998463516.html

Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест

Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест - РИА Новости, 10.02.2025

Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест

Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест до 13 мая, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:22:00+03:00

2025-02-10T17:22:00+03:00

2025-02-10T17:22:00+03:00

происшествия

краснодарский край

краснодарский краевой суд

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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест до 13 мая, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Кубани. В мае 2024 года им продлили арест на шесть месяцев. В конце сентября пресс-служба судов сообщила, что дело будет слушаться судом присяжных, уж в ноябре формирование коллегии присяжных заседателей было завершено. "Краснодарский краевой суд продлил обвиняемым арест до 13 мая 2025 года", - сообщили в пресс-службе. По версии следствия, 28 апреля 2023 года Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. Мостыко убили на следующий день утром. Тела фигуранты скрыли в лесу. Фигурантов обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем.

https://ria.ru/20230926/ubiytsa-1898728981.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, краснодарский краевой суд