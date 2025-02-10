https://ria.ru/20250210/altaj-1998369698.html
На Алтае воспитательницу отправили в колонию за истязание детей
На Алтае воспитательницу отправили в колонию за истязание детей - РИА Новости, 10.02.2025
На Алтае воспитательницу отправили в колонию за истязание детей
Воспитательницу в Алтайском крае отправили в колонию на 2 года и 1 месяц за истязание маленьких сирот в доме ребёнка, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:41:00+03:00
2025-02-10T11:41:00+03:00
2025-02-10T11:41:00+03:00
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БАРНАУЛ, 10 фев – РИА Новости. Воспитательницу в Алтайском крае отправили в колонию на 2 года и 1 месяц за истязание маленьких сирот в доме ребёнка, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. "Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летней бывшей воспитательнице специализированного дома ребенка. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Установлено, что женщина выполняла обязанности воспитателя в медицинском учреждении, осуществляя надзор за детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте от 3 месяцев до 1,5 лет. "Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетних, она систематически применяла к двум детям, которые начинали плакать, незаконные методы воспитания. Сотрудница учреждения причиняла им физические и психические страдания, в том числе путем нанесения побоев. Указанное женщина периодически снимала на видео", - отмечают в следственном управлении. Жестокие действия воспитателя пресекли после того, как о незаконных методах воспитания стало известно органу опеки и попечительства. "Следствием была проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, свидетельствующей о совершении преступлений в отношении малолетних, которую суд принял во внимание и признал подсудимую виновной в инкриминируемых ей деяниях, назначив наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241215/zhenschina-1989330037.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, алтайский край
Происшествия, Россия, Алтайский край
На Алтае воспитательницу отправили в колонию за истязание детей
Воспитательницу на Алтае отправили в колонию за истязание сирот в доме ребенка
БАРНАУЛ, 10 фев – РИА Новости. Воспитательницу в Алтайском крае отправили в колонию на 2 года и 1 месяц за истязание маленьких сирот в доме ребёнка, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летней бывшей воспитательнице специализированного дома ребенка. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ
(истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Установлено, что женщина выполняла обязанности воспитателя в медицинском учреждении, осуществляя надзор за детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте от 3 месяцев до 1,5 лет.
"Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетних, она систематически применяла к двум детям, которые начинали плакать, незаконные методы воспитания. Сотрудница учреждения причиняла им физические и психические страдания, в том числе путем нанесения побоев. Указанное женщина периодически снимала на видео", - отмечают в следственном управлении.
Жестокие действия воспитателя пресекли после того, как о незаконных методах воспитания стало известно органу опеки и попечительства.
"Следствием была проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, свидетельствующей о совершении преступлений в отношении малолетних, которую суд принял во внимание и признал подсудимую виновной в инкриминируемых ей деяниях, назначив наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.