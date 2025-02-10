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Мэра столицы Албании арестовали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 10.02.2025
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22:02 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/albaniya-1998505618.html
Мэра столицы Албании арестовали по подозрению в коррупции
Мэра столицы Албании арестовали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 10.02.2025
Мэра столицы Албании арестовали по подозрению в коррупции
Мэр столицы Албании, член правящей Социалистической партии (СП) Эрион Велиай был задержан и помещен под арест по подозрению в коррупции по решению Специальной... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:02:00+03:00
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Мэр столицы Албании, член правящей Социалистической партии (СП) Эрион Велиай был задержан и помещен под арест по подозрению в коррупции по решению Специальной прокуратуры по делам коррупции (SPARK), передает портал издания Albanian daily news. "Велиай обвиняется в "пассивной" коррупции и участии в отмывании денег… Мера домашнего ареста принята в отношении его жены Айолы Чокси, которая обвиняется в коррупции, отмывании денег и сокрытии имущества. Наряду с ними пятеро бизнесменов… подозреваются в "активной" коррупции, они вызваны в правоохранительные органы", - передает портал издания. Уточняется, что SPARK вменяет подозреваемым перевод средств из бюджета албанской столицы на счет жены мэра и контролируемых ей коммерческих структур. В сейфе одной из таких фирм были обнаружены 95 тысяч евро и 14,9 тысяч долларов. Имущество супругов Велиай на время следствия также арестовано. Дело мэра Тираны затронули и главу парламентского комитета по законодательству от правящей СП Клотильду Бушка, которую прокуратура подозревает в препятствовании следствию. Лидер оппозиционной Демократической партии, бывший президент и премьер Албании Сали Бериша в связи с коррупционным скандалом призвал премьера и главу социалистов Эди Раму подать в отставку. Он в очередной раз обвинил главу правительства в связях с организованной преступностью, призыв снова прошел без последствий. В Албании 11 мая состоятся очередные парламентские выборы, Рама претендует на третий срок во главе правительства.
https://ria.ru/20250207/kirgiziya-1997996455.html
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в мире, албания, тирана (город), эди рама
В мире, Албания, Тирана (город), Эди Рама
Мэра столицы Албании арестовали по подозрению в коррупции

ADN: мэра албанской Тираны Велиая арестовали по подозрению в коррупции

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Албании
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Албании. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Мэр столицы Албании, член правящей Социалистической партии (СП) Эрион Велиай был задержан и помещен под арест по подозрению в коррупции по решению Специальной прокуратуры по делам коррупции (SPARK), передает портал издания Albanian daily news.
"Велиай обвиняется в "пассивной" коррупции и участии в отмывании денег… Мера домашнего ареста принята в отношении его жены Айолы Чокси, которая обвиняется в коррупции, отмывании денег и сокрытии имущества. Наряду с ними пятеро бизнесменов… подозреваются в "активной" коррупции, они вызваны в правоохранительные органы", - передает портал издания.
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Уточняется, что SPARK вменяет подозреваемым перевод средств из бюджета албанской столицы на счет жены мэра и контролируемых ей коммерческих структур. В сейфе одной из таких фирм были обнаружены 95 тысяч евро и 14,9 тысяч долларов. Имущество супругов Велиай на время следствия также арестовано.
Дело мэра Тираны затронули и главу парламентского комитета по законодательству от правящей СП Клотильду Бушка, которую прокуратура подозревает в препятствовании следствию.
Лидер оппозиционной Демократической партии, бывший президент и премьер Албании Сали Бериша в связи с коррупционным скандалом призвал премьера и главу социалистов Эди Раму подать в отставку. Он в очередной раз обвинил главу правительства в связях с организованной преступностью, призыв снова прошел без последствий. В Албании 11 мая состоятся очередные парламентские выборы, Рама претендует на третий срок во главе правительства.
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