https://ria.ru/20250210/aganin-1998406738.html

Айдар Аганин: отношения между Россией и Ливией находятся на подъеме

Айдар Аганин: отношения между Россией и Ливией находятся на подъеме - РИА Новости, 10.02.2025

Айдар Аганин: отношения между Россией и Ливией находятся на подъеме

Возобновление работы посольства РФ в Триполи, состоявшееся в августе 2023 года, знаменовало собой перезапуск российско-ливийских отношений практически с нуля,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:00:00+03:00

2025-02-10T16:00:00+03:00

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Возобновление работы посольства РФ в Триполи, состоявшееся в августе 2023 года, знаменовало собой перезапуск российско-ливийских отношений практически с нуля, заявил посол России в Ливии Айдар Аганин в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Также дипломат отметил, что следующим шагом в процессе возвращения России в Ливию должно быть восстановление генконсульства РФ в Бенгази, и обратил внимание на то, что российские компании активно присматриваются к ливийскому рынку.– Айдар Рашидович, В каком состоянии сейчас находятся российско-ливийские отношения? Как складывается взаимодействие с обоими действующими в Ливии правительствами?– Сегодня двусторонние отношения находятся на подъеме, в фазе быстрого роста. Вместе с тем, ради объективности стоит отметить, что растут они так в том числе за счет эффекта низкой базы: переоткрытие посольства в Триполи, состоявшееся в 2023 году, знаменовало собой перезапуск российско-ливийских отношений практически с нуля. С одной стороны, это добавляет нам маневренности и пластичности в определении их новых контуров без отягощения в виде возможных наслоений прошлого: мы подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения. Несколько меморандумов в других ключевых отраслях, включая правоохранительную, надзорную и почтовую сферы, сейчас находятся на рассмотрении соответствующих ведомств и проходят доработку с учетом замечаний сторон. С другой стороны, окончание срока действия многих совместных документов привело к длительной паузе в сотрудничестве по базовым направлениям государственного взаимодействия. Сейчас мы размораживаем их одну за одной, налаживая сотрудничество с учетом требований эпохи. Мы потеряли много времени, но сейчас, в контексте поворота на юг, не имеем права терять больше ни минуты. Безусловно, общественный интерес к российско-ливийским отношениям был одним из ключевых в процессе возвращения в Триполи, остается драйвером и сегодня. Тот факт, что российская пресса в Вашем лице живо интересуется этими вопросами, придает импульс работать еще усерднее и эффективнее.В том, что касается сотрудничества с исполнительной властью в Ливии, оно поступательно развивается. Ливийские министры – частые гости в Российской Федерации. Они участвуют в международных форумах и конференциях, проходящих в России, общаются с российскими коллегами. Вместе с тем, даже из вашего вопроса видна некоторая абсурдность нынешнего положения: два параллельных правительства – ситуация противоестественная. Это понимают как ливийский народ, так и элита страны. Сегодняшний раскол – горькое следствие двух гражданских войн, которые пережила Ливия за 14 лет. Однако на современном этапе существует твердое консолидированное понимание, что ни раздробленность, ни новая гражданская война не могут решить ни одну из проблем. Более того, они лишь усугубят ситуацию. Именно поэтому сегодня и ливийцы, и международное сообщество, держат курс на объединение исполнительной власти и проведение всеобщих выборов. Россия всячески приветствует движение Ливии к политическому решению проблемы раскола и надеется на то, что в ближайшем будущем наше посольство будет работать с одной-единственной законной властью в стране.– Сохраняется ли перспектива открытия российского генконсульства в Бенгази? Готовы ли компетентные органы власти в Ливии содействовать этому?– Позвольте я уточню, и это принципиально важно: речь не об открытии, а о переоткрытии. Восстановление генерального консульства в Бенгази – очевидный следующий шаг в процессе возвращения России в Ливию вслед за переездом посольства в Триполи. Напомню, что закрытие представительства в Бенгази в 1993 году не было политическим шагом. Экономический кризис тех лет в России привел к сокращению штатов и финансирования дипломатических представительств по всему миру. Сегодня возвращение в Бенгази – насущная необходимость.За прошедший год мы услышали несколько версий о мотивах открытия генерального консульства, в том числе самые, деликатно скажем, причудливые, причем не обязательно от ливийцев, о том, что Москва планирует открыть в Бенгази "параллельное посольство", которое будет заниматься политическими вопросами и играть на углубление раскола. На деле генеральные консульства – это дипломатические учреждения, подчиненные послу Российской Федерации в стране пребывания, они взаимодействуют с гражданами по вопросам выдачи виз, обновления документов россиянам и тому пододбное. Взгляните на карту: Ливия – гигантская североафриканская страна: 16-е место в мире по площади среди всех государств, почти 1,8 миллиона квадратных километров. В восточной ее части живут наши сограждане, которые имеют полное право на предоставление государственных услуг в более комфортных условиях, нежели преодоление тысячи километров. В восточной части – миллионы ливийцев, которые хотят учиться и лечиться в России, которые стремятся поехать по туристической линии. В Бенгази нас ждут тысячи человек, и мы конечно же там появимся. Надеемся, что к моменту возвращения в Бенгази ливийский раскол будет преодолен.– В сентябре нынешнего года Россия и Ливия отметят 70-летие с момента установления дипломатических отношений. Какие мероприятия планируются в этой связи?– Если рассказать мечты заранее – не сбудутся. В круглые даты модно делать ретроспективы. К сожалению, во время гражданских войн государственные архивы Ливии значительно пострадали, сотни тысяч документов были утрачены безвозвратно. Сейчас вся надежда на Историко-документальный департамент МИДа, в который мы направили запросы о предоставлении материалов о времени установления дипломатических отношений и последующих годах. Думаем устроить демонстрацию фотоматериалов, свидетельствующих о тесных контактах двух стран как на уровне руководства, так и в сфере дружбы и семейных отношений сотен граждан, которые все эти годы формировали основу народной дипломатии и являются живым воплощением двусторонних отношений, семидесятилетие которых мы отмечаем в этом году, при том, что точная дата, как вы верно отметили, приходится на начало сентября.Вместе с тем, хотелось бы оставаться устремленными в будущее, потому планируем организовать круглый стол с участием экспертов для обсуждения перспектив и точек роста двусторонних отношений.В планах – переиздать несколько книг, в том числе альбомного плана с уникальными фотографиями наскальных рисунков древних ливийцев, которые были сделаны советскими и российскими специалистами на юге страны и, как нам говорят, ныне утрачены. Проверить это пока мы не можем, надеемся, что информация не подтвердится.– Наблюдается ли в Ливии интерес к возвращению в страну российских компаний? Какие сферы сотрудничества представляются наиболее перспективными?– Ливийские партнеры очевидным образом нуждаются в технологиях. Интерес к передовым разработкам, особенно в главной доходной отрасли Ливии – нефтедобыче, просто огромный. Российские компании активно присматриваются к ливийскому рынку, участвуют в тематических выставках и форумах, налаживают контакты, предлагают проекты. Вместе с тем, ключевыми вопросами, значительно тормозящими экспонентный рост экономического сотрудничества, остаются два: обеспечение безопасности персонала в условиях военно-политической нестабильности и юридические гарантии контрактов и вложений в условиях дефицита легитимности государственных институтов. Вопрос политического примирения и выборов не является только политическом треком или прекраснодушным желанием. Необходимость объединения императива в том числе для бизнеса, который, оценивая риски, не может позволить себе потерять вложения просто из-за того, что следующие власти не признают контрактов, заключенных с предыдущими.Уже сегодня мы видим хорошую динамику и перспективы в нефтяном секторе, строительстве, поставках автомобилей и сельском хозяйстве. Инфраструктура Ливии в значительной мере повреждена гражданскими войнами, а та, что осталась – устарела чуть больше, чем полностью. В этих условиях российские компании имеют все шансы войти на ливийский рынок и удовлетворить его потребности.– Оба ливийских правительства – и базирующееся в Триполи Правительство национального единства, и наделенное полномочиями парламентом правительство на востоке страны – публично выражали заинтересованность во вступлении страны в БРИКС. Как считаете, возможно ли в будущем принятие Ливии в это объединение?– Организация БРИКС, в противоположность псевдоэлитарным клубам, открыта для новых членов и приветствует вступление развивающихся стран. В последнюю волну вступлений мы увидели и арабские государства. Заработал институт партнерства, который также дает хорошие возможности для взаимодействия с ключевыми экономиками глобального юга, в том числе для инвестиционных проектов. При этом с партнерами БРИКС также осуществляется культурный и научный обмен, готовится ряд спортивных мероприятий международного масштаба.Уверен, что место в БРИКС или среди его партнеров найдется для всех заинтересованных сторон, но безусловно, разговор о вступлении невозможно вести с разными частями одной страны. Поэтому повторюсь: консолидация Ливии, объединение ее государственных и силовых институтов – ключевой фактор нормализации ее внешнеполитических и внешнеэкономических отношений.– Как вы расцениваете назначение нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии? Есть ли надежды на урегулирование внутриполитической ситуации и проведение всеобщих выборов в стране в обозримом будущем?– Мы с неизменной надеждой приветствуем девятого постоянного главу Миссии ООН по поддержке Ливии Ханну Тетте. Знаем, что новый специальный представитель имеет обширный опыт работы в конфликтных зонах. Удовлетворены тем, что это выходец именно с Африканского континента. В этой связи хотел бы развенчать распускавшиеся некими "источниками" слухи о том, что Москва была против ее кандидатуры. Полная чушь. Просто в ООН существуют определенные процедуры в таких случаях, как назначение на подобные позиции. Они, как я понял, не были соблюдены, что естественно вызвало у российской стороны вопросы. Были проведены соответствующие консультации с секретариатом ООН, появилась ясность. В итоге у нас теперь есть не только постоянный представитель генерального секретаря по Ливии, но и сама Миссия автоматически продлена на девять месяцев, начиная с 31 января нынешнего года.Сейчас, еще до прибытия в Ливию госпожи Тетте, Миссия ООН по поддержке Ливии объявила о запуске консультативной комиссии, состоящей из ливийских граждан, с целью поиска препятствий в политическом процессе, которые мешают проведению всеобщих выборов, реализации проекта национального примирения, а также формулирования рекомендаций для самой Миссии. Надеемся на то, что госпожа специальный представитель подробно ознакомилась с проектом, который предложила предыдущая команда руководителей, и имеет представление о том, как осуществить преемственность курса на мобилизацию международных усилий по оказанию помощи в нахождении ливийско-ливийского решения внутренних проблем. Со своей стороны, российское посольство и я лично готовы оказать любую посильную помощь в деятельности Миссии.

https://ria.ru/20250210/diplomatiya-1998379057.html

https://ria.ru/20241019/livija-1978896390.html

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интервью, россия, ливия, в мире, айдар аганин (посол россии в ливии ), международные отношения