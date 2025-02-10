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Рейс "Аэрофлота" Пхукет — Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке - РИА Новости, 10.02.2025
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19:24 10.02.2025 (обновлено: 20:14 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/aeroflot-1998489653.html
Рейс "Аэрофлота" Пхукет — Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке
Рейс "Аэрофлота" Пхукет — Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке - РИА Новости, 10.02.2025
Рейс "Аэрофлота" Пхукет — Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке
Самолет "Аэрофлота" Пхукет-Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси, следует из сообщения... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:24:00+03:00
2025-02-10T20:14:00+03:00
бангкок
аэрофлот
москва
пхукет (остров)
происшествия
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МОСКВА/БАНГКОК, 10 фев - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Пхукет-Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси, следует из сообщения компании."Самолет, выполнявший рейс SU277 Пхукет - Москва за 10 февраля, совершил дополнительную посадку в аэропорту Бангкока по причине срабатывания индикации положения створок шасси. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме", - говорится в сообщении.Уточняется, что для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета.В настоящее время пассажиры размещаются в гостинице. Им также будет предоставлено питание и напитки, добавили там.Как сообщает таиландский телеканал "Тхаи Рат ТВ", перед посадкой в Бангкоке самолет с 331 пассажиром и 15 членами экипажа на борту более пяти часов летал кругами над Андаманским морем и затем Сиамским заливом.По данным телеканала, российский самолет, по расписанию вылетевший с Пхукета в 15.20 по местному времени (11.20 мск), успешно приземлился в аэропорту Суваннабхуми в 21.11 по местному времени (17.11 мск). Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. Режим ЧП в связи с вынужденной посадкой в аэропорту не объявлялся, однако самолет встречали экипажи пожарной службы аэропорта и автомобили "скорой помощи", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250210/kot-1998452199.html
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бангкок, аэрофлот, москва, пхукет (остров), происшествия
Бангкок, Аэрофлот, Москва, Пхукет (остров), Происшествия
Рейс "Аэрофлота" Пхукет — Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке

Рейс Пхукет — Москва сел в Бангкоке из-за технической неисправности

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА/БАНГКОК, 10 фев - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Пхукет-Москва совершил дополнительную посадку в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси, следует из сообщения компании.
"Самолет, выполнявший рейс SU277 Пхукет - Москва за 10 февраля, совершил дополнительную посадку в аэропорту Бангкока по причине срабатывания индикации положения створок шасси. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета.
В настоящее время пассажиры размещаются в гостинице. Им также будет предоставлено питание и напитки, добавили там.
Как сообщает таиландский телеканал "Тхаи Рат ТВ", перед посадкой в Бангкоке самолет с 331 пассажиром и 15 членами экипажа на борту более пяти часов летал кругами над Андаманским морем и затем Сиамским заливом.
По данным телеканала, российский самолет, по расписанию вылетевший с Пхукета в 15.20 по местному времени (11.20 мск), успешно приземлился в аэропорту Суваннабхуми в 21.11 по местному времени (17.11 мск). Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. Режим ЧП в связи с вынужденной посадкой в аэропорту не объявлялся, однако самолет встречали экипажи пожарной службы аэропорта и автомобили "скорой помощи", говорится в сообщении.
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БангкокАэрофлотМоскваПхукет (остров)Происшествия
 
 
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