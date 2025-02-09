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СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков
СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков - РИА Новости, 09.02.2025
СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков
Тысячи золотых слитков были изъяты из Банка Англии за последние пару месяцев, сообщает британская газета Telegraph. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:36:00+03:00
2025-02-09T03:36:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Тысячи золотых слитков были изъяты из Банка Англии за последние пару месяцев, сообщает британская газета Telegraph."Тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого года на фоне опасений по поводу влияния торговой войны Дональда Трампа", — говорится в материале.По данным Банка, за последние пару месяцев из хранилищ вывезли около восьми тысяч слитков, что составляет почти два процента от общего запаса.Как сообщил изданию заместитель управляющего Банком Дэйв Рамсден, это связано с тем, что цены на фьючерсном рынке в Нью-Йорке поднялись выше наличной цены в Лондоне, а трейдеры обеспокоены перспективой введения Трампом пошлин на золотые слитки.Тем не менее, заверил Рамсден, Банк справится со всеми взятыми на себя обязательствами, несмотря на возможные задержки из-за вывоза золота за границу."Но это очень упорядоченный процесс. Стоит подчеркнуть, что по сравнению с некоторыми рынками, о которых мы обычно говорим, золото является физическим активом, поэтому существуют реальные логистические ограничения и ограничения безопасности", — добавил он.Ранее сообщалось, что США в ноябре прошлого года резко нарастили импорт золота: почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев. В месячном и в годовом выражении импорт также вырос почти вдвое — до 2,16 миллиарда долларов. Таким образом, покупки этого драгметалла в ноябре стали максимальными с июня 2021 года, впервые за этот период превысив отметку в 2 миллиарда долларов.
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экономика, нью-йорк (город), лондон, сша, дональд трамп
Экономика, Нью-Йорк (город), Лондон, США, Дональд Трамп
СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков
Telegraph: из Банка Англии за несколько месяцев вывезли тысячи слитков золота