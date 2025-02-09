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СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков - РИА Новости, 09.02.2025
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03:36 09.02.2025 (обновлено: 05:24 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/zoloto-1998214556.html
СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков
СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков - РИА Новости, 09.02.2025
СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков
Тысячи золотых слитков были изъяты из Банка Англии за последние пару месяцев, сообщает британская газета Telegraph. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:36:00+03:00
2025-02-09T05:24:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Тысячи золотых слитков были изъяты из Банка Англии за последние пару месяцев, сообщает британская газета Telegraph."Тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого года на фоне опасений по поводу влияния торговой войны Дональда Трампа", — говорится в материале.По данным Банка, за последние пару месяцев из хранилищ вывезли около восьми тысяч слитков, что составляет почти два процента от общего запаса.Как сообщил изданию заместитель управляющего Банком Дэйв Рамсден, это связано с тем, что цены на фьючерсном рынке в Нью-Йорке поднялись выше наличной цены в Лондоне, а трейдеры обеспокоены перспективой введения Трампом пошлин на золотые слитки.Тем не менее, заверил Рамсден, Банк справится со всеми взятыми на себя обязательствами, несмотря на возможные задержки из-за вывоза золота за границу."Но это очень упорядоченный процесс. Стоит подчеркнуть, что по сравнению с некоторыми рынками, о которых мы обычно говорим, золото является физическим активом, поэтому существуют реальные логистические ограничения и ограничения безопасности", — добавил он.Ранее сообщалось, что США в ноябре прошлого года резко нарастили импорт золота: почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев. В месячном и в годовом выражении импорт также вырос почти вдвое — до 2,16 миллиарда долларов. Таким образом, покупки этого драгметалла в ноябре стали максимальными с июня 2021 года, впервые за этот период превысив отметку в 2 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250209/tramp-1998213213.html
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экономика, нью-йорк (город), лондон, сша, дональд трамп
Экономика, Нью-Йорк (город), Лондон, США, Дональд Трамп
СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков

Telegraph: из Банка Англии за несколько месяцев вывезли тысячи слитков золота

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Тысячи золотых слитков были изъяты из Банка Англии за последние пару месяцев, сообщает британская газета Telegraph.
«
"Тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого года на фоне опасений по поводу влияния торговой войны Дональда Трампа", — говорится в материале.
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По данным Банка, за последние пару месяцев из хранилищ вывезли около восьми тысяч слитков, что составляет почти два процента от общего запаса.
Как сообщил изданию заместитель управляющего Банком Дэйв Рамсден, это связано с тем, что цены на фьючерсном рынке в Нью-Йорке поднялись выше наличной цены в Лондоне, а трейдеры обеспокоены перспективой введения Трампом пошлин на золотые слитки.
Тем не менее, заверил Рамсден, Банк справится со всеми взятыми на себя обязательствами, несмотря на возможные задержки из-за вывоза золота за границу.
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"Но это очень упорядоченный процесс. Стоит подчеркнуть, что по сравнению с некоторыми рынками, о которых мы обычно говорим, золото является физическим активом, поэтому существуют реальные логистические ограничения и ограничения безопасности", — добавил он.
Ранее сообщалось, что США в ноябре прошлого года резко нарастили импорт золота: почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев. В месячном и в годовом выражении импорт также вырос почти вдвое — до 2,16 миллиарда долларов. Таким образом, покупки этого драгметалла в ноябре стали максимальными с июня 2021 года, впервые за этот период превысив отметку в 2 миллиарда долларов.
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