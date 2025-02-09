https://ria.ru/20250209/zoloto-1998214556.html

СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков

СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков - РИА Новости, 09.02.2025

СМИ: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков

Тысячи золотых слитков были изъяты из Банка Англии за последние пару месяцев, сообщает британская газета Telegraph. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T03:36:00+03:00

2025-02-09T03:36:00+03:00

2025-02-09T05:24:00+03:00

экономика

нью-йорк (город)

лондон

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Тысячи золотых слитков были изъяты из Банка Англии за последние пару месяцев, сообщает британская газета Telegraph."Тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого года на фоне опасений по поводу влияния торговой войны Дональда Трампа", — говорится в материале.По данным Банка, за последние пару месяцев из хранилищ вывезли около восьми тысяч слитков, что составляет почти два процента от общего запаса.Как сообщил изданию заместитель управляющего Банком Дэйв Рамсден, это связано с тем, что цены на фьючерсном рынке в Нью-Йорке поднялись выше наличной цены в Лондоне, а трейдеры обеспокоены перспективой введения Трампом пошлин на золотые слитки.Тем не менее, заверил Рамсден, Банк справится со всеми взятыми на себя обязательствами, несмотря на возможные задержки из-за вывоза золота за границу."Но это очень упорядоченный процесс. Стоит подчеркнуть, что по сравнению с некоторыми рынками, о которых мы обычно говорим, золото является физическим активом, поэтому существуют реальные логистические ограничения и ограничения безопасности", — добавил он.Ранее сообщалось, что США в ноябре прошлого года резко нарастили импорт золота: почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев. В месячном и в годовом выражении импорт также вырос почти вдвое — до 2,16 миллиарда долларов. Таким образом, покупки этого драгметалла в ноябре стали максимальными с июня 2021 года, впервые за этот период превысив отметку в 2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250209/tramp-1998213213.html

https://ria.ru/20250208/sanktsii-1998167562.html

https://ria.ru/20250207/frost-1997876640.html

нью-йорк (город)

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, нью-йорк (город), лондон, сша, дональд трамп