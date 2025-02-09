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Жители Запорожья обвиняют украинские ПВО в попаданиях по жилым домам - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/zhitel-1998286805.html
Жители Запорожья обвиняют украинские ПВО в попаданиях по жилым домам
Жители Запорожья обвиняют украинские ПВО в попаданиях по жилым домам - РИА Новости, 09.02.2025
Жители Запорожья обвиняют украинские ПВО в попаданиях по жилым домам
Ракеты ПВО ВСУ часто падают на жилые дома в городе Запорожье, после чего украинские СМИ представляют это как удары ВС РФ, рассказал РИА Новости житель города... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:38:00+03:00
2025-02-09T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Ракеты ПВО ВСУ часто падают на жилые дома в городе Запорожье, после чего украинские СМИ представляют это как удары ВС РФ, рассказал РИА Новости житель города Константин. Ранее в ряде украинских СМИ звучали обвинения в сторону России о якобы ударах по объектам инфраструктуры Запорожья и жилым массивам города. "Конечно, опасаемся, и не один раз такое было, падало на жилые дома. И сбитый БПЛА падал, и ракета ПВО падала. Это не прямые попадания БПЛА и ракет. В том году было попадание возле рынка в здание пятиэтажки, сказали попадание ракеты, а это не ракета, в пятиэтажку попала ракета ПВО, "противоракета". Были видны и куски, и по взрыву было понятно. Всё оцепили и собирали по кусочкам. Видно, когда попадает ракета, а когда — "противоракета". В новостях рассказывают то, что им выгодно", - рассказал житель Запорожья. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Жители Запорожья обвиняют украинские ПВО в попаданиях по жилым домам

Житель Запорожья: ракеты украинских ПВО и сбитые БПЛА часто падают на жилые дома

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Ракеты ПВО ВСУ часто падают на жилые дома в городе Запорожье, после чего украинские СМИ представляют это как удары ВС РФ, рассказал РИА Новости житель города Константин.
Ранее в ряде украинских СМИ звучали обвинения в сторону России о якобы ударах по объектам инфраструктуры Запорожья и жилым массивам города.
«
"Конечно, опасаемся, и не один раз такое было, падало на жилые дома. И сбитый БПЛА падал, и ракета ПВО падала. Это не прямые попадания БПЛА и ракет. В том году было попадание возле рынка в здание пятиэтажки, сказали попадание ракеты, а это не ракета, в пятиэтажку попала ракета ПВО, "противоракета". Были видны и куски, и по взрыву было понятно. Всё оцепили и собирали по кусочкам. Видно, когда попадает ракета, а когда — "противоракета". В новостях рассказывают то, что им выгодно", - рассказал житель Запорожья.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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