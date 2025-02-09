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Жители Запорожья обвиняют украинские ПВО в попаданиях по жилым домам
Жители Запорожья обвиняют украинские ПВО в попаданиях по жилым домам - РИА Новости, 09.02.2025
Жители Запорожья обвиняют украинские ПВО в попаданиях по жилым домам
Ракеты ПВО ВСУ часто падают на жилые дома в городе Запорожье, после чего украинские СМИ представляют это как удары ВС РФ, рассказал РИА Новости житель города... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:38:00+03:00
2025-02-09T18:38:00+03:00
2025-02-09T18:38:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Ракеты ПВО ВСУ часто падают на жилые дома в городе Запорожье, после чего украинские СМИ представляют это как удары ВС РФ, рассказал РИА Новости житель города Константин. Ранее в ряде украинских СМИ звучали обвинения в сторону России о якобы ударах по объектам инфраструктуры Запорожья и жилым массивам города. "Конечно, опасаемся, и не один раз такое было, падало на жилые дома. И сбитый БПЛА падал, и ракета ПВО падала. Это не прямые попадания БПЛА и ракет. В том году было попадание возле рынка в здание пятиэтажки, сказали попадание ракеты, а это не ракета, в пятиэтажку попала ракета ПВО, "противоракета". Были видны и куски, и по взрыву было понятно. Всё оцепили и собирали по кусочкам. Видно, когда попадает ракета, а когда — "противоракета". В новостях рассказывают то, что им выгодно", - рассказал житель Запорожья. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Жители Запорожья обвиняют украинские ПВО в попаданиях по жилым домам
Житель Запорожья: ракеты украинских ПВО и сбитые БПЛА часто падают на жилые дома