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Мирошник рассказал о жалобах жителей Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
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07:37 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/zhaloby-1998223740.html
Мирошник рассказал о жалобах жителей Курской области
Мирошник рассказал о жалобах жителей Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
Мирошник рассказал о жалобах жителей Курской области
Жители Курской области, которых киевский режим вывозил через Украину на территорию Белоруссии, жаловались, что за малейшую провинность их лишали воды и еды,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:37:00+03:00
2025-02-09T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белоруссия
родион мирошник
владимир путин
красный крест
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Жители Курской области, которых киевский режим вывозил через Украину на территорию Белоруссии, жаловались, что за малейшую провинность их лишали воды и еды, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы общались с несколькими семьями, которые благодаря усилиям российского омбудсмена покинули территорию Суджи. Они говорили, что когда перемещались из Суджи в сторону Белоруссии, где уже были переданы нашим представителям, находились в локализованных местах, в которых были дистанцированы от всех на территории какой-то больницы, закрытого учреждения, в которых их буквально через окошко кормили перловой кашей. Иногда, если они что-то не так вдруг сказали, их могли лишить еды и воды", - рассказал агентству Мирошник. Он отметил, что эти люди находились под присмотром Международного Красного Креста и других правозащитных организаций, то есть украинская сторона опасалась воздействовать на них, потому что об этом стало бы известно. "Эти люди находились в как минимум аскетичном состоянии, подвергались серьезному психологическому давлению и издевательствам со стороны людей, которые, видимо, вынуждены были терпеть их присутствие и терпеть, пока их доставят до Белоруссии", - сказал Мирошник. В каких условиях, в свою очередь, содержатся те, кого не видят сотрудники Красного Креста, информации нет, отметил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250208/miroshnik-1998105956.html
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россия, курская область, белоруссия, родион мирошник, владимир путин, красный крест, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белоруссия, Родион Мирошник, Владимир Путин, Красный Крест, Вооруженные силы Украины
Мирошник рассказал о жалобах жителей Курской области

Мирошник: жители Курской области жаловались на отсутствие воды и еды

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Жители Курской области, которых киевский режим вывозил через Украину на территорию Белоруссии, жаловались, что за малейшую провинность их лишали воды и еды, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы общались с несколькими семьями, которые благодаря усилиям российского омбудсмена покинули территорию Суджи. Они говорили, что когда перемещались из Суджи в сторону Белоруссии, где уже были переданы нашим представителям, находились в локализованных местах, в которых были дистанцированы от всех на территории какой-то больницы, закрытого учреждения, в которых их буквально через окошко кормили перловой кашей. Иногда, если они что-то не так вдруг сказали, их могли лишить еды и воды", - рассказал агентству Мирошник.
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Он отметил, что эти люди находились под присмотром Международного Красного Креста и других правозащитных организаций, то есть украинская сторона опасалась воздействовать на них, потому что об этом стало бы известно.
"Эти люди находились в как минимум аскетичном состоянии, подвергались серьезному психологическому давлению и издевательствам со стороны людей, которые, видимо, вынуждены были терпеть их присутствие и терпеть, пока их доставят до Белоруссии", - сказал Мирошник.
В каких условиях, в свою очередь, содержатся те, кого не видят сотрудники Красного Креста, информации нет, отметил он.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБелоруссияРодион МирошникВладимир ПутинКрасный КрестВооруженные силы Украины
 
 
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