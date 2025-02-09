https://ria.ru/20250209/zhaloby-1998223740.html

Мирошник рассказал о жалобах жителей Курской области

Мирошник рассказал о жалобах жителей Курской области - РИА Новости, 09.02.2025

Мирошник рассказал о жалобах жителей Курской области

Жители Курской области, которых киевский режим вывозил через Украину на территорию Белоруссии, жаловались, что за малейшую провинность их лишали воды и еды,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:37:00+03:00

2025-02-09T07:37:00+03:00

2025-02-09T07:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белоруссия

родион мирошник

владимир путин

красный крест

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Жители Курской области, которых киевский режим вывозил через Украину на территорию Белоруссии, жаловались, что за малейшую провинность их лишали воды и еды, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы общались с несколькими семьями, которые благодаря усилиям российского омбудсмена покинули территорию Суджи. Они говорили, что когда перемещались из Суджи в сторону Белоруссии, где уже были переданы нашим представителям, находились в локализованных местах, в которых были дистанцированы от всех на территории какой-то больницы, закрытого учреждения, в которых их буквально через окошко кормили перловой кашей. Иногда, если они что-то не так вдруг сказали, их могли лишить еды и воды", - рассказал агентству Мирошник. Он отметил, что эти люди находились под присмотром Международного Красного Креста и других правозащитных организаций, то есть украинская сторона опасалась воздействовать на них, потому что об этом стало бы известно. "Эти люди находились в как минимум аскетичном состоянии, подвергались серьезному психологическому давлению и издевательствам со стороны людей, которые, видимо, вынуждены были терпеть их присутствие и терпеть, пока их доставят до Белоруссии", - сказал Мирошник. В каких условиях, в свою очередь, содержатся те, кого не видят сотрудники Красного Креста, информации нет, отметил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250208/miroshnik-1998105956.html

https://ria.ru/20250208/zhiteli-1998105032.html

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россия, курская область, белоруссия, родион мирошник, владимир путин, красный крест, вооруженные силы украины