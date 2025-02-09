https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998302321.html

Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным

Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным - РИА Новости, 09.02.2025

Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии предоставления Украине гарантий безопасности от США и ЕС. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T20:56:00+03:00

2025-02-09T20:56:00+03:00

2025-02-09T20:58:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии предоставления Украине гарантий безопасности от США и ЕС."Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров, да", - сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News, отвечая на вопрос о готовности к прямым переговорам с Путиным.Также в ходе интервью Зеленский заверил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности. Он заявил, что президент США Дональд Трамп хочет быстрого завершения конфликта, и призвал его совместно с Евросоюзом усилить давление на Россию, в первую очередь санкционное.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что его разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998295692.html

https://ria.ru/20250209/lozh-1998251518.html

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