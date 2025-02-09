Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступил с заявлением о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998295692.html
Зеленский выступил с заявлением о завершении конфликта на Украине
Зеленский выступил с заявлением о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 09.02.2025
Зеленский выступил с заявлением о завершении конфликта на Украине
Владимир Зеленский допустил завершение конфликта с Россией в текущем году. Об этом он заявил в интервью каналу ITV News. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:46:00+03:00
2025-02-09T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил завершение конфликта с Россией в текущем году. Об этом он заявил в интервью каналу ITV News."Я думаю, что сегодня есть все возможности для этого. По моему мнению, Трамп хочет быстрого окончания войны", — сказал глава киевского режима, отвечая на вопрос ведущей об урегулировании конфликта в 2025 году.Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. После этого Келлог заявил, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им спустя неделю, как планировалось, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом он выразил мнение, что только Трамп может положить конец украинскому конфликту.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти "очень скоро".
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998281103.html
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998260679.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7a466986313868b4b98ed406d3d570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский выступил с заявлением о завершении конфликта на Украине

Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в 2025 году

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил завершение конфликта с Россией в текущем году. Об этом он заявил в интервью каналу ITV News.
"Я думаю, что сегодня есть все возможности для этого. По моему мнению, Трамп хочет быстрого окончания войны", — сказал глава киевского режима, отвечая на вопрос ведущей об урегулировании конфликта в 2025 году.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
На Западе заговорили о неожиданных шагах Украины ради мира с Россией
Вчера, 17:51
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. После этого Келлог заявил, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им спустя неделю, как планировалось, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом он выразил мнение, что только Трамп может положить конец украинскому конфликту.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти "очень скоро".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В США назвали единственный способ закончить конфликт на Украине
Вчера, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала