https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998295692.html

Зеленский выступил с заявлением о завершении конфликта на Украине

Зеленский выступил с заявлением о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 09.02.2025

Зеленский выступил с заявлением о завершении конфликта на Украине

Владимир Зеленский допустил завершение конфликта с Россией в текущем году. Об этом он заявил в интервью каналу ITV News. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T19:46:00+03:00

2025-02-09T19:46:00+03:00

2025-02-09T19:46:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил завершение конфликта с Россией в текущем году. Об этом он заявил в интервью каналу ITV News."Я думаю, что сегодня есть все возможности для этого. По моему мнению, Трамп хочет быстрого окончания войны", — сказал глава киевского режима, отвечая на вопрос ведущей об урегулировании конфликта в 2025 году.Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. После этого Келлог заявил, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им спустя неделю, как планировалось, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом он выразил мнение, что только Трамп может положить конец украинскому конфликту.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти "очень скоро".

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998281103.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп