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В США выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 09.02.2025
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05:33 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998218853.html
В США выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского
В США выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 09.02.2025
В США выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского
Подполковник ВМС США в отставке Дэниел Девис обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что он сделает все возможное, чтобы удержать власть. Об... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T05:33:00+03:00
2025-02-09T05:33:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Подполковник ВМС США в отставке Дэниел Девис обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что он сделает все возможное, чтобы удержать власть. Об этом отставной военный заявил в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Это будет неприятно услышать, но нужно, потому что это правда, и она перед носом у каждого, кто хочет ее увидеть. Зеленский не заинтересован в защите украинского народа. Он заинтересован в защите Владимира Зеленского (Самого себя. — Прим. ред.) &lt;…&gt;. Он пойдет на все, чтобы сохранить свою позицию", — предупредил эксперт.Предполагаемая сделка по добыче редкоземельных металлов, продолжил подполковник, показывает, что Зеленскому уже не нужно заканчивать войну. Его план — продолжать ее под предлогом защиты западных инвестиций."Представьте, если бы американский президент сказал, что его план победы — это сохранение триллионов долларов в своих карманах. Ну что за нонсенс?" — задался вопросом Дэвис, выразив опасения по поводу того, что продолжение подобного поведения может сделать ситуацию еще хуже.Владимир Зеленский 4 февраля заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять десятилетия и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
https://ria.ru/20250208/ni-1998117590.html
https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский
В США выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского

Подполковник Дэвис обвинил Зеленского в желании удержать власть любой ценой

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Подполковник ВМС США в отставке Дэниел Девис обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что он сделает все возможное, чтобы удержать власть. Об этом отставной военный заявил в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«
"Это будет неприятно услышать, но нужно, потому что это правда, и она перед носом у каждого, кто хочет ее увидеть. Зеленский не заинтересован в защите украинского народа. Он заинтересован в защите Владимира Зеленского (Самого себя. — Прим. ред.) <…>. Он пойдет на все, чтобы сохранить свою позицию", — предупредил эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
"Хотел избежать". СМИ рассказали, к чему приведет план Трампа по Украине
Вчера, 10:15
Предполагаемая сделка по добыче редкоземельных металлов, продолжил подполковник, показывает, что Зеленскому уже не нужно заканчивать войну. Его план — продолжать ее под предлогом защиты западных инвестиций.
"Представьте, если бы американский президент сказал, что его план победы — это сохранение триллионов долларов в своих карманах. Ну что за нонсенс?" — задался вопросом Дэвис, выразив опасения по поводу того, что продолжение подобного поведения может сделать ситуацию еще хуже.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
7 февраля, 21:02
Владимир Зеленский 4 февраля заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять десятилетия и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
"Не дружит с головой": в Раде одним примером разоблачили Зеленского
Вчера, 06:25
 
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