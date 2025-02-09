https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998218853.html

В США выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского

В США выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 09.02.2025

В США выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского

Подполковник ВМС США в отставке Дэниел Девис обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что он сделает все возможное, чтобы удержать власть. Об... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T05:33:00+03:00

2025-02-09T05:33:00+03:00

2025-02-09T05:33:00+03:00

в мире

сша

киев

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939269_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_97ef35584079e5db6f5ce8edabf6344f.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Подполковник ВМС США в отставке Дэниел Девис обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что он сделает все возможное, чтобы удержать власть. Об этом отставной военный заявил в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Это будет неприятно услышать, но нужно, потому что это правда, и она перед носом у каждого, кто хочет ее увидеть. Зеленский не заинтересован в защите украинского народа. Он заинтересован в защите Владимира Зеленского (Самого себя. — Прим. ред.) <…>. Он пойдет на все, чтобы сохранить свою позицию", — предупредил эксперт.Предполагаемая сделка по добыче редкоземельных металлов, продолжил подполковник, показывает, что Зеленскому уже не нужно заканчивать войну. Его план — продолжать ее под предлогом защиты западных инвестиций."Представьте, если бы американский президент сказал, что его план победы — это сохранение триллионов долларов в своих карманах. Ну что за нонсенс?" — задался вопросом Дэвис, выразив опасения по поводу того, что продолжение подобного поведения может сделать ситуацию еще хуже.Владимир Зеленский 4 февраля заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять десятилетия и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.

https://ria.ru/20250208/ni-1998117590.html

https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html

https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998104227.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский