В США выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского
Подполковник Дэвис обвинил Зеленского в желании удержать власть любой ценой
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Подполковник ВМС США в отставке Дэниел Девис обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что он сделает все возможное, чтобы удержать власть. Об этом отставной военный заявил в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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"Это будет неприятно услышать, но нужно, потому что это правда, и она перед носом у каждого, кто хочет ее увидеть. Зеленский не заинтересован в защите украинского народа. Он заинтересован в защите Владимира Зеленского (Самого себя. — Прим. ред.) <…>. Он пойдет на все, чтобы сохранить свою позицию", — предупредил эксперт.
Предполагаемая сделка по добыче редкоземельных металлов, продолжил подполковник, показывает, что Зеленскому уже не нужно заканчивать войну. Его план — продолжать ее под предлогом защиты западных инвестиций.
"Представьте, если бы американский президент сказал, что его план победы — это сохранение триллионов долларов в своих карманах. Ну что за нонсенс?" — задался вопросом Дэвис, выразив опасения по поводу того, что продолжение подобного поведения может сделать ситуацию еще хуже.
Владимир Зеленский 4 февраля заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять десятилетия и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.