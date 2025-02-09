https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998210596.html
"Как ребенок": в Британии высмеяли истеричное требование Зеленского
"Как ребенок": в Британии высмеяли истеричное требование Зеленского - РИА Новости, 09.02.2025
"Как ребенок": в Британии высмеяли истеричное требование Зеленского
Читателей британской газеты The Telegraph возмутило требование Владимира Зеленского о встрече с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T01:46:00+03:00
2025-02-09T01:46:00+03:00
2025-02-09T01:46:00+03:00
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читателей британской газеты The Telegraph возмутило требование Владимира Зеленского о встрече с президентом США Дональдом Трампом.Комментарии британцы оставили под материалом о том, что глава киевского режима в ответ на заявление Трампа о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным потребовал от него встретиться сначала с ним, чтобы лидеры двух сверхдержав не начали "обсуждения Украины без Украины". Такое поведение Зеленского вызвало смех и недоумение у читателей газеты, которые высмеяли его за неуместные высказывания и нелепые попытки повлиять на то, на что он повлиять уже не в состоянии."Зеленский требует? От него тут больше ничего не зависит. Президента, на которого он поставил, не переизбрали, а Дональд вряд ли забыл, как тот его подставил в 2020 году", — написала Дебра Эббот."А если Трамп встретится с Зеленским первым, это будет то же самое, что "говорить о России без России"? Зеленский ведет себя как ребенок", — подметил Джон Редихоф.Один из пользователей обратил внимание на то, что США уже начали диктовать условия Киеву, чтобы начать процесс завершения конфликта, а руководство Европы только продолжает подпитывать происходящее пустыми обещаниями."Посланник Трампа на Украине Кит Келлогг требует проведения выборов на Украине. США сыты по горло Зеленским. Трамп хочет выйти (Из конфликта на Украине. — Прим. ред,). Зеленскому следовало не слушать Бориса (Занимавшего тогда пост премьера Британии Бориса Джонсона — Прим. ред.) в марте 2022 года и продолжать переговоры с Россией. Запад не поддержал его. Мы выглядим нелепо, обещая то, чего не можем выполнить", — считает Уильям Стюарт.Читатель по имени Эндрю Риордан вообще усомнился, что Украина сможет сохраниться как государство, торгуя своими ресурсами и не принимая самостоятельных решений."Какая же это всё фигня. Американцев на деньги не кинешь, и свое они возьмут. Дайте им права на драгоценные металлы, они все равно будут у них. Украина никуда не денется, ее ждет только раздел между Польшей/США, с одной стороны, и Россией — с другой. Хватит убийств невинных с обеих сторон", — предположил он.Накануне телеканал NBC отметил, что в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине. Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине.Американский лидер ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Владимир Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов к встрече с главой Белого дома, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.Глава государства подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Российский лидер заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По его словам, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.Путин призвал Киев найти способ отменить указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости
. Читателей британской газеты The Telegraph
возмутило требование Владимира Зеленского о встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Комментарии британцы оставили под материалом о том, что глава киевского режима в ответ на заявление Трампа
о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным
потребовал от него встретиться сначала с ним, чтобы лидеры двух сверхдержав не начали "обсуждения Украины
без Украины". Такое поведение Зеленского
вызвало смех и недоумение у читателей газеты, которые высмеяли его за неуместные высказывания и нелепые попытки повлиять на то, на что он повлиять уже не в состоянии.
"Зеленский требует? От него тут больше ничего не зависит. Президента, на которого он поставил, не переизбрали, а Дональд вряд ли забыл, как тот его подставил в 2020 году", — написала Дебра Эббот.
«
"А если Трамп встретится с Зеленским первым, это будет то же самое, что "говорить о России без России"? Зеленский ведет себя как ребенок", — подметил Джон Редихоф.
Один из пользователей обратил внимание на то, что США
уже начали диктовать условия Киеву, чтобы начать процесс завершения конфликта, а руководство Европы только продолжает подпитывать происходящее пустыми обещаниями.
"Посланник Трампа на Украине Кит Келлогг требует проведения выборов на Украине. США сыты по горло Зеленским. Трамп хочет выйти (Из конфликта на Украине. — Прим. ред,). Зеленскому следовало не слушать Бориса (Занимавшего тогда пост премьера Британии Бориса Джонсона — Прим. ред.) в марте 2022 года и продолжать переговоры с Россией
. Запад не поддержал его. Мы выглядим нелепо, обещая то, чего не можем выполнить", — считает Уильям Стюарт.
Читатель по имени Эндрю Риордан вообще усомнился, что Украина сможет сохраниться как государство, торгуя своими ресурсами и не принимая самостоятельных решений.
"Какая же это всё фигня. Американцев на деньги не кинешь, и свое они возьмут. Дайте им права на драгоценные металлы, они все равно будут у них. Украина никуда не денется, ее ждет только раздел между Польшей/США, с одной стороны, и Россией — с другой. Хватит убийств невинных с обеих сторон", — предположил он.
Накануне телеканал NBC отметил, что в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине. Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине.
Американский лидер ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой
и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Сам Владимир Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов к встрече с главой Белого дома, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
Глава государства подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Российский лидер заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По его словам, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.
Путин призвал Киев найти способ отменить указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>