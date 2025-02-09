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"Как ребенок": в Британии высмеяли истеричное требование Зеленского - РИА Новости, 09.02.2025
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01:46 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998210596.html
"Как ребенок": в Британии высмеяли истеричное требование Зеленского
"Как ребенок": в Британии высмеяли истеричное требование Зеленского - РИА Новости, 09.02.2025
"Как ребенок": в Британии высмеяли истеричное требование Зеленского
Читателей британской газеты The Telegraph возмутило требование Владимира Зеленского о встрече с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T01:46:00+03:00
2025-02-09T01:46:00+03:00
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читателей британской газеты The Telegraph возмутило требование Владимира Зеленского о встрече с президентом США Дональдом Трампом.Комментарии британцы оставили под материалом о том, что глава киевского режима в ответ на заявление Трампа о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным потребовал от него встретиться сначала с ним, чтобы лидеры двух сверхдержав не начали "обсуждения Украины без Украины". Такое поведение Зеленского вызвало смех и недоумение у читателей газеты, которые высмеяли его за неуместные высказывания и нелепые попытки повлиять на то, на что он повлиять уже не в состоянии."Зеленский требует? От него тут больше ничего не зависит. Президента, на которого он поставил, не переизбрали, а Дональд вряд ли забыл, как тот его подставил в 2020 году", — написала Дебра Эббот."А если Трамп встретится с Зеленским первым, это будет то же самое, что "говорить о России без России"? Зеленский ведет себя как ребенок", — подметил Джон Редихоф.Один из пользователей обратил внимание на то, что США уже начали диктовать условия Киеву, чтобы начать процесс завершения конфликта, а руководство Европы только продолжает подпитывать происходящее пустыми обещаниями."Посланник Трампа на Украине Кит Келлогг требует проведения выборов на Украине. США сыты по горло Зеленским. Трамп хочет выйти (Из конфликта на Украине. — Прим. ред,). Зеленскому следовало не слушать Бориса (Занимавшего тогда пост премьера Британии Бориса Джонсона — Прим. ред.) в марте 2022 года и продолжать переговоры с Россией. Запад не поддержал его. Мы выглядим нелепо, обещая то, чего не можем выполнить", — считает Уильям Стюарт.Читатель по имени Эндрю Риордан вообще усомнился, что Украина сможет сохраниться как государство, торгуя своими ресурсами и не принимая самостоятельных решений."Какая же это всё фигня. Американцев на деньги не кинешь, и свое они возьмут. Дайте им права на драгоценные металлы, они все равно будут у них. Украина никуда не денется, ее ждет только раздел между Польшей/США, с одной стороны, и Россией — с другой. Хватит убийств невинных с обеих сторон", — предположил он.Накануне телеканал NBC отметил, что в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине. Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине.Американский лидер ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Владимир Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов к встрече с главой Белого дома, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.Глава государства подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Российский лидер заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По его словам, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.Путин призвал Киев найти способ отменить указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998206397.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп

"Как ребенок": в Британии высмеяли истеричное требование Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читателей британской газеты The Telegraph возмутило требование Владимира Зеленского о встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Комментарии британцы оставили под материалом о том, что глава киевского режима в ответ на заявление Трампа о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным потребовал от него встретиться сначала с ним, чтобы лидеры двух сверхдержав не начали "обсуждения Украины без Украины". Такое поведение Зеленского вызвало смех и недоумение у читателей газеты, которые высмеяли его за неуместные высказывания и нелепые попытки повлиять на то, на что он повлиять уже не в состоянии.
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"Зеленский требует? От него тут больше ничего не зависит. Президента, на которого он поставил, не переизбрали, а Дональд вряд ли забыл, как тот его подставил в 2020 году", — написала Дебра Эббот.
«
"А если Трамп встретится с Зеленским первым, это будет то же самое, что "говорить о России без России"? Зеленский ведет себя как ребенок", — подметил Джон Редихоф.
Один из пользователей обратил внимание на то, что США уже начали диктовать условия Киеву, чтобы начать процесс завершения конфликта, а руководство Европы только продолжает подпитывать происходящее пустыми обещаниями.
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"Посланник Трампа на Украине Кит Келлогг требует проведения выборов на Украине. США сыты по горло Зеленским. Трамп хочет выйти (Из конфликта на Украине. — Прим. ред,). Зеленскому следовало не слушать Бориса (Занимавшего тогда пост премьера Британии Бориса Джонсона — Прим. ред.) в марте 2022 года и продолжать переговоры с Россией. Запад не поддержал его. Мы выглядим нелепо, обещая то, чего не можем выполнить", — считает Уильям Стюарт.
Читатель по имени Эндрю Риордан вообще усомнился, что Украина сможет сохраниться как государство, торгуя своими ресурсами и не принимая самостоятельных решений.
"Какая же это всё фигня. Американцев на деньги не кинешь, и свое они возьмут. Дайте им права на драгоценные металлы, они все равно будут у них. Украина никуда не денется, ее ждет только раздел между Польшей/США, с одной стороны, и Россией — с другой. Хватит убийств невинных с обеих сторон", — предположил он.
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Накануне телеканал NBC отметил, что в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине. Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине.
Американский лидер ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
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Сам Владимир Путин в декабре во время прямой линии подчеркнул, что готов к встрече с главой Белого дома, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
Глава государства подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Российский лидер заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По его словам, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.
Путин призвал Киев найти способ отменить указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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