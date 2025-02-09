Рейтинг@Mail.ru
В МИД России рассказали, как быстро завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 09.02.2025 (обновлено: 15:09 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/zelenskij-1998229879.html
В МИД России рассказали, как быстро завершить конфликт на Украине
В МИД России рассказали, как быстро завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 09.02.2025
В МИД России рассказали, как быстро завершить конфликт на Украине
Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине, когда заявил, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:08:00+03:00
2025-02-09T15:09:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
мария захарова
кит келлог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине, когда заявил, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос", — сказала она. При этом Захарова напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу еще до начала СВО, когда в Москве только предвосхищали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом он выразил мнение, что только Трамп может проложить конец украинскому конфликту. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти "очень скоро".
https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998196783.html
https://ria.ru/20250209/tramp-1998228821.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, кит келлог
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Кит Келлог
В МИД России рассказали, как быстро завершить конфликт на Украине

Захарова: Зеленский сам ответил, как быстро можно решить конфликт на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине, когда заявил, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос", — сказала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Раде раскрыли коварный замысел Зеленского по конфликту на Украине
Вчера, 21:54
При этом Захарова напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу еще до начала СВО, когда в Москве только предвосхищали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом он выразил мнение, что только Трамп может проложить конец украинскому конфликту.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти "очень скоро".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Трамп заявил, что у него есть план по завершению конфликта на Украине
08:46
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваКит Келлог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала