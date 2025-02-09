https://ria.ru/20250209/zelenskij-1998229879.html

В МИД России рассказали, как быстро завершить конфликт на Украине

В МИД России рассказали, как быстро завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 09.02.2025

В МИД России рассказали, как быстро завершить конфликт на Украине

Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине, когда заявил, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:08:00+03:00

2025-02-09T09:08:00+03:00

2025-02-09T15:09:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

мария захарова

кит келлог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине, когда заявил, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос", — сказала она. При этом Захарова напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу еще до начала СВО, когда в Москве только предвосхищали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. При этом он выразил мнение, что только Трамп может проложить конец украинскому конфликту. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти "очень скоро".

https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998196783.html

https://ria.ru/20250209/tramp-1998228821.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, кит келлог