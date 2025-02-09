https://ria.ru/20250209/zaporozhe-1998251179.html

Житель Запорожья третий год сидит дома, опасаясь призыва

Житель Запорожья третий год сидит дома, опасаясь призыва - РИА Новости, 09.02.2025

Житель Запорожья третий год сидит дома, опасаясь призыва

Мужское население города Запорожье вынуждено месяцами не выходить на улицу, чтобы не попасть в ВСУ, один мужчина остается дома с декабря 2022 года, рассказал... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:05:00+03:00

2025-02-09T13:05:00+03:00

2025-02-09T13:05:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Мужское население города Запорожье вынуждено месяцами не выходить на улицу, чтобы не попасть в ВСУ, один мужчина остается дома с декабря 2022 года, рассказал РИА Новости житель города Константин. Ранее пленные солдаты ВСУ рассказали РИА Новости, что сотрудники украинских военкоматов в прямом смысле отлавливают мужчин на улицах и после формальной медкомиссии отправляют в зону ведения боевых действий. Нередко эта процедура занимает всего сутки с момента задержания. "Так называемые ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) "закошмарили", мужчине, чтобы выйти на улицу, надо, чтобы была или хорошая бронь, или же инвалидность, но нужно, чтобы документы были на руках. Если документов не окажется, то разбираться будут уже в военкомате. И дай бог, чтобы потом оттуда отпустили", - рассказал житель Запорожья. Он пояснил, что патрули военкоматов выставляют посты в городе в районе пяти часов утра. Останавливают общественный транспорт и автомобили. Сотрудники правоохранительных органов останавливают автомобили, после подходят сотрудники территориального центра комплектования. "Люди, у которых нет документов об инвалидности или брони, сидят дома и не выходят даже ночью, работают жены, а мужики сидят по квартирам. Я знаю человека, который так сидит с декабря 2022 года. Из моего круга общения, человек 12-13 не выходят из дома по два-три месяца. Для города это нормальная картина... Милиция останавливает, а ТЦКашники всех шмонают с пяти утра. Сейчас сразу в микроавтобус и в ТЦК, за два часа сразу прошли медкомиссию, вы годен, без разницы, с чем", - сказал Константин. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html

https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997559970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожье