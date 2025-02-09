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Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2025
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Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2025
Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:08:00+03:00
2025-02-09T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Зелёный Гай, Лозовая, Богуславка, Новоплатоновка, Петропавловка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 205 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М11З производства США и два бронетранспортера YPR-765 голландского производства, шесть орудий полевой артиллерии, включая три производства стран НАТО и шесть автомобилей.Уничтожены три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Нота", - добавили в МО РФ.
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 205 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Зелёный Гай, Лозовая, Богуславка, Новоплатоновка, Петропавловка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Потери противника составили до 205 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М11З производства США и два бронетранспортера YPR-765 голландского производства, шесть орудий полевой артиллерии, включая три производства стран НАТО и шесть автомобилей.
Уничтожены три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Нота", - добавили в МО РФ.
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