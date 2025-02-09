https://ria.ru/20250209/zapad-1998235366.html

Запад ничего не получил от поддержки Украины, заявила Захарова

Запад ничего не получил от поддержки Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 09.02.2025

Запад ничего не получил от поддержки Украины, заявила Захарова

Запад ничего не получил от поддержки Украины, кроме разрушенной экономики ряда крупнейших стран ЕС и нарушения логистических цепочек в мире, заявила в интервью... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:59:00+03:00

2025-02-09T09:59:00+03:00

2025-02-09T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Запад ничего не получил от поддержки Украины, кроме разрушенной экономики ряда крупнейших стран ЕС и нарушения логистических цепочек в мире, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. “Все понимают, что, по сути, они создали вот такого убийцу, киевский режим, оснастили его по краю, буквально, или до края, или уже через край. А кроме уничтожения самой Украины руками же этого киевского режима, собственно говоря, не получили ничего из искомого. Ну, если не брать разрушенную экономику некоторых стран, ведущих стран Европейского Союза, разрушенные логистические мировые цепочки, если не брать нанесение удара по тому же самому развитию, мировому развитию, о котором они все время говорят”, - сказала она. Как отметила официальный представитель МИД РФ, официальным лицам на Западе уже давно пора признать причиненный ущерб, поскольку все чаще о нем говорит их общественность и журналисты. “Они же видят и свои экономические показатели, они понимают, что сотворили с экономикой Евросоюза. Они, я думаю, прочувствовали, что такое жить без ресурсов, которые поставляла Россия и делала на взаимовыгодной основе, стабильно снабжая ЕС возможностью и для экономического роста, и для реализации намеченных планов промышленности, экономики, здравоохранения и так далее”, - добавила она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250209/zelenskij-1998229879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, москва, мария захарова, владимир путин, евросоюз, в мире