Рейтинг@Mail.ru
Запад ничего не получил от поддержки Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/zapad-1998235366.html
Запад ничего не получил от поддержки Украины, заявила Захарова
Запад ничего не получил от поддержки Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 09.02.2025
Запад ничего не получил от поддержки Украины, заявила Захарова
Запад ничего не получил от поддержки Украины, кроме разрушенной экономики ряда крупнейших стран ЕС и нарушения логистических цепочек в мире, заявила в интервью... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:59:00+03:00
2025-02-09T09:59:00+03:00
россия
украина
москва
мария захарова
владимир путин
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594055984_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_8bba5220da88929b0ac3c2fee26a0344.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Запад ничего не получил от поддержки Украины, кроме разрушенной экономики ряда крупнейших стран ЕС и нарушения логистических цепочек в мире, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. “Все понимают, что, по сути, они создали вот такого убийцу, киевский режим, оснастили его по краю, буквально, или до края, или уже через край. А кроме уничтожения самой Украины руками же этого киевского режима, собственно говоря, не получили ничего из искомого. Ну, если не брать разрушенную экономику некоторых стран, ведущих стран Европейского Союза, разрушенные логистические мировые цепочки, если не брать нанесение удара по тому же самому развитию, мировому развитию, о котором они все время говорят”, - сказала она. Как отметила официальный представитель МИД РФ, официальным лицам на Западе уже давно пора признать причиненный ущерб, поскольку все чаще о нем говорит их общественность и журналисты. “Они же видят и свои экономические показатели, они понимают, что сотворили с экономикой Евросоюза. Они, я думаю, прочувствовали, что такое жить без ресурсов, которые поставляла Россия и делала на взаимовыгодной основе, стабильно снабжая ЕС возможностью и для экономического роста, и для реализации намеченных планов промышленности, экономики, здравоохранения и так далее”, - добавила она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250209/zelenskij-1998229879.html
https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594055984_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_a385a1ec14e02cc934759c9486cbca1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, мария захарова, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Запад ничего не получил от поддержки Украины, заявила Захарова

Захарова: Запад не получил от поддержки Украины, кроме разрушенной экономики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Запад ничего не получил от поддержки Украины, кроме разрушенной экономики ряда крупнейших стран ЕС и нарушения логистических цепочек в мире, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Все понимают, что, по сути, они создали вот такого убийцу, киевский режим, оснастили его по краю, буквально, или до края, или уже через край. А кроме уничтожения самой Украины руками же этого киевского режима, собственно говоря, не получили ничего из искомого. Ну, если не брать разрушенную экономику некоторых стран, ведущих стран Европейского Союза, разрушенные логистические мировые цепочки, если не брать нанесение удара по тому же самому развитию, мировому развитию, о котором они все время говорят”, - сказала она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В МИД России рассказали, как быстро завершить конфликт на Украине
09:08
Как отметила официальный представитель МИД РФ, официальным лицам на Западе уже давно пора признать причиненный ущерб, поскольку все чаще о нем говорит их общественность и журналисты.
“Они же видят и свои экономические показатели, они понимают, что сотворили с экономикой Евросоюза. Они, я думаю, прочувствовали, что такое жить без ресурсов, которые поставляла Россия и делала на взаимовыгодной основе, стабильно снабжая ЕС возможностью и для экономического роста, и для реализации намеченных планов промышленности, экономики, здравоохранения и так далее”, - добавила она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Лавров рассказал Карлсону о преступлениях Киева против мирных граждан
4 декабря 2024, 13:28
 
РоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала