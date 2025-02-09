https://ria.ru/20250209/zakonoproekt-1998241507.html
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю - РИА Новости, 09.02.2025
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю
Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ, сказал РИА Новости автор проекта, глава комитета ГД по труду и... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T11:02:00+03:00
2025-02-09T11:02:00+03:00
2025-02-09T11:02:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ, сказал РИА Новости автор проекта, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. "Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени", - сказано в тексте проекта, который есть в распоряжении РИА Новости. В пояснительной записке отмечается, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда. "Проект направили на заключение в правительство РФ и Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений", - сказал Нилов РИА Новости. Говоря о проекте, депутат отметил, что такая практика уже есть во многих организациях. По словам парламентария, постепенно и плавно, стимулируя работников, нужно прийти к такому решению, но "очень осторожно".
https://ria.ru/20250112/rabota-1993304869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ярослав нилов, россия, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю
Депутат Нилов разработал проект о сокращении рабочей недели на час
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Законопроект о сокращении рабочей недели на один час направили на заключение в правительство РФ, сказал РИА Новости автор проекта, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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"Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени", - сказано в тексте проекта, который есть в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.
"Проект направили на заключение в правительство РФ и Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений", - сказал Нилов
РИА Новости.
Говоря о проекте, депутат отметил, что такая практика уже есть во многих организациях. По словам парламентария, постепенно и плавно, стимулируя работников, нужно прийти к такому решению, но "очень осторожно".