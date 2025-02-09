https://ria.ru/20250209/zaharova-1998236371.html

Захарова прокомментировала поставки истребителей Mirage на Украину

Захарова прокомментировала поставки истребителей Mirage на Украину - РИА Новости, 09.02.2025

Захарова прокомментировала поставки истребителей Mirage на Украину

Поставки французских истребителей Mirage 2000 на Украину лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и киевского режима, постоянно требующего денег и... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:08:00+03:00

2025-02-09T10:08:00+03:00

2025-02-09T10:08:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Поставки французских истребителей Mirage 2000 на Украину лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и киевского режима, постоянно требующего денег и оружия, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. “Это очередное действо, которое, к сожалению, загоняет ситуацию в еще больший тупик для Запада и для киевского режима”, - сказала Захарова. По ее словам, “Enfant terrible” в виде Владимира Зеленского и его режима, которых Запад своими руками же и создал, требует все больших вложений денег и вооружений, понимая всю тупиковость ситуации. Из-за этого с Запада ему периодически “подбрасывают” финансирование и новое оружие, делая при этом новые подбадривающие заявления. В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250208/rosteh-1998109597.html

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997732965.html

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в мире, украина, россия, франция, мария захарова, себастьян лекорню, владимир зеленский, нато, mirage 2000