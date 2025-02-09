https://ria.ru/20250209/vzryvy-1998219169.html

В Волынской области в четвертый раз за ночь прогремели взрывы

В Волынской области в четвертый раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 09.02.2025

В Волынской области в четвертый раз за ночь прогремели взрывы

Четвертая за ночь серия взрывов прозвучала в городе Луцк на фоне воздушной тревоги в Волынской области, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T05:35:00+03:00

2025-02-09T05:35:00+03:00

2025-02-09T05:35:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Четвертая за ночь серия взрывов прозвучала в городе Луцк на фоне воздушной тревоги в Волынской области, сообщил украинский телеканал ТСН. Ранее телеканал ТСН и украинский телеканал "Общественное" сообщали о трех сериях взрывов в ночь на воскресенье. "Луцк - повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Волынской области Украины воздушная тревога звучит с 03.44 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998217928.html

https://ria.ru/20250209/vsu-1998217657.html

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волынская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины